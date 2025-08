Lyft kündigt an, ab 2026 in ersten europäischen Märkten autonome Fahrzeuge von Baidu auf seiner Plattform anzubieten. Das Robotaxi-Debüt ist kommendes Jahr in Deutschland und Großbritannien geplant - vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Anschließend soll die autonome Flotte auf "Tausende" von Fahrzeugen in ganz Europa anwachsen. Der amerikanische Fahrtenvermittler Lyft hat erst kürzlich die Mobilitäts-App FreeNow von Mercedes-Benz und BMW ...

