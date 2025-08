Köln (ots) -Der digitale Energieanbieter E WIE EINFACH bringt mit seiner neuen Kampagne die Markenkommunikation ganz dicht an die junge Zielgruppe - mit Musik, Storytelling und Emotion. Im Mittelpunkt steht das Musikvideo des Musikers Kasi, das gemeinsam mit E WIE EINFACH umgesetzt wurde. Der Song "Fühl ich" ist zugleich Motto der E WIE EINFACH-Kampagne, die vielfältige Szenen aufgreift und mit Angeboten verknüpft.Denn E WIE EINFACH will den Markenkern für die junge Zielgruppe neu aufladen: Einfachheit rund um das Thema Strom. Und konkrete Benefits aufzeigen, die genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppe einzahlen - wie die smarte App, Sicherheit durch Preisgarantie, flexible Verträge ohne lange Laufzeiten oder den unkomplizierten Wechselservice.Heute startet die deutschlandweite Marketingkampagne: Neben dem Thema Einfachheit stellt sie Kundennähe, Lifestyle-Relevanz und intuitive Energieerlebnisse in den Mittelpunkt - ganz nach dem Motto: "Fühl ich einfach".Dazu Marketingleiter Frank Höttemann: "Energie wird bei uns nicht nur geliefert - sie wird emotional erlebbar. 'Fühl ich einfach' bringt unser Markenversprechen auf den Punkt. Die Kooperation mit Kasi zeigt, wie Energie heute modern kommuniziert wird: kreativ, kanalübergreifend und vor allem authentisch. Wir wollen als Marke dort stattfinden, wo echte Relevanz entsteht - in den Lebenswelten unserer jungen Zielgruppen."Der Musiker Kasi, der zu den spannendsten Stimmen der jungen deutschen Musiklandschaft zählt, steht für modernen Sound und überzeugendes Storytelling. Der Start der Kampagne erfolgte über Social Media: Kasi dokumentierte den Videodreh und gab seiner Community exklusive Behind the Scenes Einblicke.Die Kampagne ist die erste Arbeit der neuen E WIE EINFACH-Agentur Scholz & Friends. Für die Regie zeichnete Felix Julian Koch verantwortlich. Die Produktion lag bei Emma Film sowie das Artist Scouting und die Music Supervision bei der Music Culture Agency X&Berlin. Die Mediaplanung entwickelte Mediaplus. Public Relations liegt bei ZUCKER.Barbara Dirscherl, Executive Creative Director: "Mit dieser Kampagne setzen wir die cultural branding-Strategie von E WIE EINFACH fort und holen gleichzeitig das ursprüngliche Markenversprechen - Einfachheit rund um Strom - wieder mehr in den Fokus. Besonders freuen wir uns über die enge Verbindung zur Community, die wir durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Artist, Kunde und Agentur aufbauen konnten."Die Kampagne läuft vom 4. August bis 14. September 2025 auf den digitalen Kanälen inkl. Streaming-Plattformen, Social Media sowie der digitalen Außenwerbung.Das Kampagnenvideo ist unter den folgenden Youtube-links verfügbar:30 Sek: Hauptfilm: https://youtu.be/YBeJbpdgdi420 Sek. Benefit App: https://youtu.be/PaQ7tLEo__Y6 Sek. Benefit Flexibilität: https://youtube.com/shorts/2V_BZ6aXb0cCredits:Executive Creative Director: Barbara DirscherlCreative Director: Finnja Skornia, Martin GillenArt Director: Sophia Stendebach, Renan Reck, Luca GoodwinCopy/Text: Nina Hansen, Marie Harnisch, Nicolai BergBeratung: Stefanie Lang, Marc HughesProduktionsfirma: Emma FilmsRegie & Fotografie: Felix Julian KochKamera: Max HillmerMedia: MediaplusProducing: Madeliene PfistererPR: ZUCKER.Kommunikation und markengold PRE WIE EINFACH ist der Energievereinfacher, der Energie für die mobile Generation zum Erlebnis macht. Mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung umfasst das Angebot Strom- und Gastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH ist unter https://www.e-wie-einfach.de/, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok sowie auf YouTube verfügbar.Pressekontakt:Bettina DongesE WIE EINFACH GmbH+49 172 2460297presse@e-wie-einfach.deOriginal-Content von: E WIE EINFACH GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69289/6090786