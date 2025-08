© Foto: Craig Bailey - picture alliance

Der Spezialist für Kerntechnik BWX Technologies hat am Montagabend ein starkes Quartalsergebnis präsentiert. Auch die Auftragseingänge sind beeindruckend. Bei BWX Technologies ist Druck im Kessel Kernenergie wird von Investoren als zunehmend wichtiger Baustein, dem rasant wachsenden Energiebedarf gerecht zu werden, verstanden. Stellvertretend hierfür stehen die rasanten Kursanstiege von SMR-Startups wie NuScale (Zahlen am Do.abend) und Oklo. Doch auch die Anteile von BWX Technologies haben sich in den vergangenen 12 Monaten mit einem Plus von 67,3 Prozent deutlich verteuert. Auch Starinvestorin Cathie Wood ist hier inzwischen mit einer kleinen Position am Start. Im Unterschied zu …