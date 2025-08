Darmstadt (ots) -Die ersten Schultage nach den Sommerferien sind für Kinder jedes Jahr wie ein Neuanfang. Nach wochenlanger Lernpause fällt die Konzentration auf den Unterricht oft schwer. Damit die Schülerinnen und Schüler von Anfang an gut mitkommen, ist eines besonders wichtig: gutes Sehen. Doch leider steht es um die Augengesundheit bei vielen Kindern schlechter als gedacht. Besonders Kurzsichtigkeit (Myopie) ist weit verbreitet und schreitet in diesem Alter zügig fort.[1,2,3] Laut einer Studie sind rund 15 % der deutschen Kinder am Ende ihrer Grundschulzeit kurzsichtig.[4] Umso wichtiger ist es, dass Eltern wissen, wie sie die Augengesundheit ihrer Kinder unterstützen können.Wenn die Tafel verschwimmtGutes Sehen spielt eine entscheidende Rolle im Schulalltag von Kindern. Verschlechtert sich das Sehvermögen, fällt das oft erst auf, wenn Inhalte bereits verpasst wurden.[5] Zu den typischen Symptomen von Kurzsichtigkeit bei Kindern zählen übermäßiges Blinzeln oder Augenreiben, tränende Augen und das Bedürfnis, Dinge ganz nah heranzuholen - etwa Bücher oder Tablets. Im Schulalltag äußert sich Kurzsichtigkeit besonders dadurch, dass Kinder Texte an der Tafel verschwommen sehen und nicht mehr entziffern können. Auch nachlassende Konzentration und Aufmerksamkeit im Unterricht, schwindende Lust am Lesen und Schreiben, schlechte Noten oder Kopfschmerzen nach dem Schultag können Anzeichen sein.[6] Solche Symptome sollten ernst genommen werden - nicht nur, um schulische Leistungen aufrecht zu halten, sondern auch, um das emotionale Wohlbefinden der Kinder zu stärken.[1] Deshalb ist der Schulstart ein guter Zeitpunkt, um in einer Augenarzt-Praxis oder bei einer Augenoptikerin bzw. einem Augenoptiker die Sehstärke überprüfen zu lassen.Fehlsichtigkeit früher erkennen und das Fortschreiten bremsenDa sich die Augen von Kindern noch im Wachstum befinden und äußere Einflüsse wie viel Naharbeit (z. B. Lesen, Bildschirmzeit) und zu wenig Tageslicht das Längenwachstum des Augapfels fördern, schreitet Myopie bei Kindern oft schnell voran.[7,8] Aus diesem Grund spielt Früherkennung bei Kurzsichtigkeit eine große Rolle - denn je früher sie diagnostiziert wird, desto eher kann durch ein gezieltes Myopie-Management eine Korrektion des Sehfehlers erreicht und das Fortschreiten gebremst werden.[1,2,3] Das hilft nicht nur, Einschränkungen im Sehalltag zu vermeiden, sondern senkt auch gezielt das ansonsten deutlich erhöhte Risiko für spätere Augenerkrankungen.[9,10,11] Zu den Ansätzen fürs Myopie-Management zählen:- Orthokeratologie-Kontaktlinsen, die über Nacht getragen werden,- spezielle Brillengläser,- Augentropfen oder- spezielle weiche Einmalkontaktlinsen wie die MiSight® 1 day.Die MiSight® 1 day Einmalkontaktlinse bietet durch ihre Active Control® Technologienicht nur klares, scharfes Sehen, sondern hemmt zusätzlich die Verschlimmerung der Kurzsichtigkeit.[1] Das spezielle Design bremst das übermäßige Längenwachstum des Auges und die damit verbundene Zunahme der Kurzsichtigkeit.[1] Die Wirkung der Einmalkontaktlinse wurde bei Kindern zwischen acht und 18 Jahren in einer siebenjährigen Studie klinisch geprüft und nachgewiesen.[1,12,13,14]Unbeschwert in und außerhalb der SchuleGerade im turbulenten Kinderalltag sind Kontaktlinsen eine ideale Lösung: Sie ermöglichen volle Bewegungsfreiheit beim Sport, Toben und Spielen - ohne störendes Brillengestell oder Bruchgefahr.[15] Was sich allerdings viele Eltern fragen: Können Kinder schon mit Kontaktlinsen umgehen? Die Antwort lautet: ja - und dabei profitieren sie nicht nur optisch.[16] Untersuchungen belegen, dass Kontaktlinsen im Vergleich zur Brille ihr Selbstbewusstsein stärken und die aktive Teilhabe in Schule und Sport fördern.6 Vor allem Einmalkontaktlinsen sind für Kinder besonders praktisch: Die einzeln verpackten Kontaktlinsen sind hygienisch und pflegeleicht, da sie morgens aufgesetzt und abends einfach entsorgt werden - ohne Reinigungsaufwand.Über CooperVisionCooperVision, ein Geschäftsbereich von CooperCompanies (NASDAQ:COO), ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kontaktlinsen. Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment an Einmalkontaktlinsen, Zwei-Wochen-Kontaktlinsen und weichen Monatslinsen, die sich durch modernste Materialien und Technologien auszeichnen, sowie hochwertige formstabile, sauerstoffdurchlässige Orthokeratologie-Kontaktlinsen und Sklerallinsen. CooperVision ist seiner langen Tradition verpflichtet, sich erfolgreich den schwierigsten Herausforderungen aus dem Bereich Fehlsichtigkeit zu stellen, wie z. B. dem Astigmatismus, der Presbyopie, der juvenilen Myopie und der stark unregelmäßigen Hornhaut und bietet das umfangreichste Sortiment an sphärischen, torischen und multifokalen Kontaktlinsen im Markt.Mit innovativen Produkten und zielgerichteter Unterstützung der Kontaktlinsenspezialisten zeichnet sich CooperVision durch eine moderne Marktpräsenz aus und bietet bedeutende Vorteile für Anpasser und Kontaktlinsenträger. Weitere Infos finden Sie unter www.coopervision.de.Über CooperCompaniesCooperCompanies ("Cooper") ist ein globales Unternehmen für medizinische Produkte, das an der NYSE Euronext (NASDAAQ:COO) notiert ist. Cooper agiert über zwei Geschäftseinheiten - CooperVision und CooperSurgical.CooperVision bringt eine erfrischende Perspektive in die Augenheilkunde ein und engagiert sich für die Entwicklung einer breiten Palette hochwertiger Produkte für Kontaktlinsenträger sowie für die gezielte Unterstützung von Kontaktlinsenspezialisten.CooperSurgical hat sich verpflichtet, die Gesundheit von Frauen, Babys und Familien mit Hilfe seines breit gefächerten Produktportfolios und Dienstleistungen, die sich vor allem auf medizinische Geräte, Fruchtbarkeit und Genomik konzentrieren, zu fördern.Cooper hat seinen Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien, und beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiter. Die Produkte werden in über 130 Ländern verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.coopercos.com.Quellen:[1] Arumugam B et al. Modelling Age Effects of Myopia Progression for the MiSight® 1 day Clinical Trial. Invest. Ophthalmol Vis Sci. 2021; 62(8): 2333.[2] Zadnik K et al. Kontaktlinsen sind medizinische Produkte und unterliegen dem Medizinproduktegesetz der jeweiligen Länder und der Europäischen Union.