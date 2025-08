Ulm (ots) -Wie sehr rückt die eigene Gesundheit in den Fokus, wenn man die Lebensmitte überschritten hat? Was motiviert zu einem gesünderen Lebensstil - und was steht dem manchmal im Weg? Mit dem großen Dossier "Wie gesund lebt 50plus?" geht Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke ratiopharm diesen Fragen auf den Grund. Auf Basis einer breit angelegten Bevölkerungsumfrage* bietet es einen aktuellen Überblick über Einstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen der Generation 50plus rund um das Thema Gesundheit. Ergänzt werden die Ergebnisse der Umfrage durch spannende Studien, relevante Fakten und Einordnungen von Expertenseite. Die renommierte Trend- und Zukunftsforscherin Corinna Mühlhausen analysiert seit vielen Jahren gesellschaftliche Entwicklungen im Gesundheitsbereich. In ihren Kommentaren zeigt sie auf, wie sich das Gesundheitsbewusstsein im Laufe des Lebens verändert, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen und welche Trends das Gesundheitsverhalten der Generation 50plus in den nächsten 10 Jahren prägen werden.Zahlen und Fakten zum Gesundheitsverhalten ab 50Wie denken, fühlen und handeln Menschen ab 50 heute, wenn es um ihre Gesundheit geht? Mit dem großen Dossier "Wie gesund lebt 50plus?" nimmt ratiopharm die Gesundheit der Deutschen ab 50 unter die Lupe. Grundlage des Dossiers ist eine bundesweit repräsentative Umfrage* unter 1.000 Personen ab 50 Jahren, durchgeführt im Frühjahr 2025. Ziel war es, ein realistisches Stimmungsbild der deutschen Bevölkerung in dieser Altersgruppe zu erhalten - von der Bedeutung gesunder Routinen bis hin zu alltäglichen Herausforderungen. Die Ergebnisse zeichnen ein eindeutiges Bild: Die Generation 50plus ist heute gesundheitsbewusster denn je.Trend- und Zukunftsforscherin Corinna Mühlhausen im InterviewWarum das so ist, wie sich die Generation 50plus von anderen unterscheidet und welche Gesundheitsangebote künftig die Nachfrage bestimmen werden, darüber berichtet Corinna Mühlhausen, Expertin im Bereich Trend- und Zukunftsforschung, im Interview. Sie erklärt: "Was die Menschen in Deutschland und in vielen Teilen der Welt derzeit besonders stark umtreibt, ist ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis. Seit etlichen Jahren schon haben wir das Gefühl, das wir von einer Krise in die nächste taumeln. [...] Gerade die Generation der ab 50-Jährigen versucht die Kontrolle zurückzugewinnen, indem sie sich verstärkt um den Erhalt der eigenen Gesundheit kümmert." Dabei ist es laut Mühlhausen vor allem die Altersgruppe ab 50 bis etwa Mitte 60, deren Gesundheitsbewusstsein besonders ausgeprägt ist. "Den noch Älteren ist diese Form der Eigenoptimierung noch nicht in die Wiege gelegt worden, den Mittelalten und Jungen fehlt es schlichtweg an Zeit oder Geld", so die Expertin. Dazu komme, dass die Jüngeren "noch nicht auf die gleiche Weise wie die Generation 50plus [spüren], dass Gesundheit und Jugendlichkeit endlich sind und deswegen gehegt und gepflegt werden wollen."Gesund über 50 - mit Unterstützung von ratiopharmDie Ergebnisse der Umfrage zeigen: 94 % der Menschen über 50 ist die eigene Gesundheit wichtig oder sehr wichtig. Und dennoch gaben auch 39 % der Befragten an, dass es ihnen schwer oder zumindest teilweise schwer fällt, aktiv etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Hier möchte ratiopharm Unterstützung leisten - mit praktischen Tipps, fundierten Informationen und nützlichen Service-Materialien. Denn oft sind es bereits kleine Veränderungen, die langfristig einen großen Unterschied machen. Unter https://www.ratiopharm.de/ratgeber/gesundueber50 finden Interessierte viele Informationen und Anregungen rund um das Thema Gesundheit ab 50 - von Ernährung über Bewegung bis hin zu Stressbewältigung und Gedächtnistraining.Deine Zeit für Gesundheit ist jetzt - Eine Initiative von ratiopharmMit der Initiative "Deine Zeit ist jetzt" rief ratiopharm 2024 dazu auf, dem Älterwerden mit einer positiven Haltung zu begegnen und das eigene Glück selbst in die Hand zu nehmen. In diesem Jahr wurde der Fokus geschärft. Jetzt heißt es: "Deine Zeit für Gesundheit ist jetzt" - denn Gesundheit ist einer der größten Schlüssel zu mehr Lebensfreude im Alter. Wer heute in seine Gesundheit investiert, gewinnt für das Morgen ein Plus an Lebensqualität.Die Initiative nimmt die besonderen gesundheitlichen Herausforderungen der Lebensphase 50plus in den Blick - mit dem Ziel, ihnen frühzeitig entgegenzuwirken und nachhaltig einen gesunden Lebensstil zu fördern. Denn Studien zeigen: Wer heute auf sich achtet, kann mehr gesunde Jahre im Alter gewinnen. Deshalb ermutigt "Deine Zeit für Gesundheit ist jetzt" dazu, Verantwortung für das eigene Wohlbefinden zu übernehmen - und Gesundheit als Ganzes zu betrachten, bei dem Glück und Zufriedenheit genauso wichtig sind wie Ernährung, Bewegung & Co.* Umfrage von Verian im Auftrag von ratiopharm, n = 1.005 Frauen und Männer ab 50 Jahren, April 2025.Das vollständige Interview mit Corinna Mühlhausen stellen wir gerne auf Rückfrage via presse@3k-kommunikation.de zur Verfügung.Corinna Mühlhausen - Corinna Mühlhausen ist seit mehr als 25 Jahren als Trend- und Zukunftsforscherin tätig. Die Diplom-Kommunikationswirtin (UdK Berlin) stammt aus der Schule des TRENDBUERO Hamburg. Zusammen mit Peter Wippermann hat sie den Begriff "Healthstyle" geprägt und dazu zahlreiche Publikationen veröffentlicht. 