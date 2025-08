Luxemburg (ots/PRNewswire) -Am 7. Juli 2025 fand in Luxemburg die Einweihungsfeier des Higer Bus Europe Parts Center und der Servicestation Luxemburg statt. Hua Ning, der chinesische Botschafter in Luxemburg, und Lex Delles, der luxemburgische Minister für Wirtschaft, KMU, Energie und Tourismus, nahmen an der Zeremonie teil. Anwesend waren auch Thelen, Präsident der Handelskammer, Sitz, Direktor der Abteilung Automobil und intelligenter Transport im Wirtschaftsministerium, sowie Vertreter chinesischer und luxemburgischer Unternehmen wie Demy Schandeler und Higer Bus.Bei der Veranstaltung unternahmen Minister Delles und andere eine Probefahrt mit dem Elektrobus von Higer und lobten Higer Bus für die Wahl Luxemburgs, dem "Kreuzungspunkt Europas", als Standort für sein erstes europäisches Teilecenter und seine erste Servicestation. Es wird berichtet, dass das Ersatzteilzentrum mit einer vollständigen Palette von Ersatzteilen für Busse ausgestattet sein und die Lieferzeiten erheblich verkürzen wird, um die Kunden in Europa besser bedienen zu können.Ende 2024 besuchte Minister Delles an der Spitze einer Regierungsdelegation Higer Bus und war Zeuge der Auslieferung einer Reihe von Elektrobussen an Luxemburg. Die gelieferten Elektrobusse stammen aus der Azure-Serie, einer Reihe von Elektrobussen, die von Higer Bus entwickelt wurden, um den künftigen Anforderungen des städtischen Verkehrs gerecht zu werden. In diese Busse werden die wichtigsten neuen Energietechnologien und intelligente Fertigungsverfahren integriert. Die Busse entsprechen mit ihrer fortschrittlichen Technologie, ihrer hohen Betriebseffizienz und ihrem benutzerfreundlichen Design sowohl den Anforderungen des europäischen Marktes hinsichtlich CO2-Reduzierung und Umweltschutz als auch den praktischen Bedürfnissen europäischer Altstädte, die eine Verbesserung der Busanbindung und einen höheren Anteil an Elektrobusse anstreben. Die Gesamtentwicklungskonzepte der Busse sind auf Europa abgestimmt und entsprechen den europäischen Zertifizierungsanforderungen. Die Azure-Busse sind in verschiedenen Längen erhältlich, und die Sitzanordnung kann den Kundenwünschen entsprechend angepasst werden. Sie sind alle niederflurig und elektrisch und eignen sich für verschiedene Einsatzszenarien wie städtische Haupt- und Nebenstrecken, Vorortbetrieb und Punkt-zu-Punkt-Pendelverkehr. In der Praxis können die Betreiber die Linienformation flexibel an den Fahrgaststrom anpassen und so die Vorteile des Fahrzeugs voll ausschöpfen, um die Transporteffizienz zu maximieren und die Betriebskosten erheblich zu senken.Derzeit sind in Luxemburg 11 Higer-Busse in Betrieb, die hauptsächlich für Überlandbuslinien eingesetzt werden. Der stabile Betrieb der Fahrzeuge und das ruhige und bequeme Fahrgefühl werden von den Fahrgästen gelobt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2743352/Higer_Bus_Establishes_First_European_Parts_and_Service_Hub_in_Luxembourg.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/higer-bus-grundet-erstes-europaisches-ersatzteil--und-servicezentrum-in-luxemburg-302521943.htmlPressekontakt:Lili,zhengll1@higer.comOriginal-Content von: Higer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166784/6090836