Original-Research: PSI SE - from First Berlin Equity Research GmbH



05.08.2025 / 13:42 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PSI SE Company Name: PSI SE ISIN: DE000A0Z1JH9 Reason for the research: Q2 2025 results Recommendation: Buy from: 05.08.2025 Target price: €40 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI SE (ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 40.00 price target.



Abstract:

PSI's Q2/25 results showed a 4.8% increase in sales to €65.0m (FBe: €66.4m; Q2/24: €62.0m) while adjusted EBIT came in at €1.4m (FBe: €2.9m; Q2/24: €-4.6m). Sales were close to our expectations but adjusted EBIT was below our forecast mainly due to a weak quarter at the Process Industries and Metals segment. The most important part of this segment is the U.S. operation within the metals software business. This business should benefit from expansion of U.S. steel capacity following the imposition of tariffs, and so we expect strong second half results at this operation to compensate for a weak second quarter. The group order intake fell 11.9% to €52m (Q2/24: €59m). The prior year figure benefitted from catch-up affects following the cyberattack in February 2024. In March 2024 PSI received very few orders. In addition, the large E.ON order (>€30m) received in Q1 this year tied up sales capacity which had a negative impact on Q2. Following the very strong Q1/25 order intake (which reached a record level even without the E.ON order), we expect full year group order growth to exceed management guidance of 10%. We also see PSI as on track to achieve 2025 guidance for sales (ca. +10%) and the adjusted EBIT margin (ca. 4%). Our adjusted EBIT forecasts for FY/25 and subsequent years are little changed and we maintain our Buy recommendation and price target of €40. Upside: 43%.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI SE (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 40,00.



Zusammenfassung:

Die Ergebnisse von PSI für das zweite Quartal 2025 zeigten einen Umsatzanstieg von 4,8 % auf €65,0 Mio. (FBe: €66,4 Mio.; Q2/24: €62,0 Mio.), während das bereinigte EBIT bei €1,4 Mio. lag (FBe: €2,9 Mio.; Q2/24:€ -4,6 Mio.). Der Umsatz entsprach in etwa unseren Erwartungen, aber das bereinigte EBIT lag vor allem aufgrund eines schwachen Quartals im Segment Prozessindustrie und Metalle unter unserer Prognose. Der wichtigste Teil dieses Segments ist das US-Geschäft im Bereich Metallsoftware. Dieses Geschäft dürfte von der Ausweitung der Stahlkapazitäten in den USA nach der Einführung von Zöllen profitieren, sodass wir für dieses Geschäft starke Ergebnisse im zweiten Halbjahr erwarten, die das schwache zweite Quartal ausgleichen dürften. Der Auftragseingang der Gruppe sank um 11,9 % auf €52 Mio. (Q2/24: €59 Mio.). Der Vorjahreswert profitierte von Nachholeffekten nach dem Cyberangriff im Februar 2024. Im März 2024 erhielt PSI nur sehr wenige Aufträge. Darüber hinaus band der im ersten Quartal dieses Jahres eingegangene Großauftrag von E.ON (>€30 Mio.) Vertriebskapazitäten, was sich negativ auf das zweite Quartal auswirkte. Nach dem sehr starken Auftragseingang im ersten Quartal 2025 (der auch ohne den E.ON-Auftrag ein Rekordniveau erreichte) erwarten wir, dass das Auftragswachstum des Konzerns für das Gesamtjahr die Prognose des Managements von 10 % übertreffen wird. Wir sehen PSI auch auf Kurs, die Prognose für 2025 hinsichtlich Umsatz (ca. +10%) und bereinigter EBIT-Marge (ca. 4%) zu erreichen. Unsere Prognosen für das bereinigte EBIT für das Geschäftsjahr 2025 und die Folgejahre haben sich kaum verändert, und wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von €40 bei. Aufwärtspotenzial: 43 %.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





You can download the research here: PSAN_GR-2025-08-05_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com