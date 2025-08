Der japanische Autobauer Nissan hat den im Mai präsentierten elektrischen Micra auf dem ersten Absatzmarkt eingepreist: In Großbritannien startet er ab 22.995 Pfund. Die UK-Bestellungen werden am 1. September geöffnet. Die 22.995 Pfund entsprechen derzeit umgerechnet etwa 26.500 Euro. Damit liegt der Basispreis des neuen Micra (hier alle Infos zu dem E-Kleinwagen) in England exakt auf dem Niveau des Technik-Spenders Renault 5 E-Tech Electric. Im ...

