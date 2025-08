Lange Zeit waren Luxuskonzerne Lieblinge an der Börse. Weil es in Asien nicht mehr rundläuft, fielen Umsätze und Kurse. Nun sind einige für den Turnaround bereit. Lange galten Luxusaktien als sichere Bank: Marken wie LVMH, Kering oder Burberry profitierten vom Boom globaler Konsumausgaben, allen voran in China. Doch seit einiger Zeit hat sich das Blatt gewendet. Umsatzrückgänge, geopolitische Spannungen und ein verändertes Konsumverhalten sorgen ...

