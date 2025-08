Bahnbrechende Hybrid-Heiztechnologie und innovative Luftführung sorgen für Leistung, Geschmack und Einfachheit der nächsten Generation in einem schlanken, intuitiven Design

PAX hat heute die mit Spannung erwartete Markteinführung von PAX FLOW bekannt gegeben, der neuesten Innovation der globalen Cannabis-Marke, die vor fast zwei Jahrzehnten Pionierarbeit im Bereich der tragbaren Verdampfer für getrocknete Kräuter geleistet hat. FLOW wurde sowohl für den modernen Cannabiskonsumenten als auch für Kenner entwickelt und bietet ein neu gestaltetes, blütengetreues Erlebnis mit verbrennungsfreier Dampfleistung der nächsten Generation, überragendem Geschmack, intuitiver Bedienung und dem unverwechselbaren Design, das PAX auszeichnet.

"FLOW steht für das, was möglich ist, wenn jahrelange marktführende Ingenieurskunst auf ein tiefgreifendes Verständnis der Cannabispflanze trifft", so Justin Tacy, VP of Marketing bei PAX. "Unser neuer Flaggschiff-Blütenverdampfer wurde entwickelt, um das Erlebnis für Kenner zu verbessern und zu verfeinern. Er bietet eine unvergleichliche Dampfleistung, die herkömmliche Verbrennungsmethoden erreicht und sogar übertrifft, und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe für die Verdampfung von Blüten."

Neue Hybrid-Heiztechnologie für maximale Dampfentwicklung und Potenz

FLOW präsentiert ein neu konzipiertes Hybrid-Heizsystem, das Konduktions- und Konvektionstechnologien für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und verbesserte Leistung kombiniert und das ganz ohne Verbrennung. Das Ergebnis ist ein reichhaltiger, weicher und geschmacksintensiverer Dampf, der Cannabinoide und Terpene effizienter extrahiert. Vier optimierte Heizmodi mit Echtzeit-Temperaturregelung ermöglichen es Verbrauchern, jede Sitzung ganz nach ihrem Geschmack, ihrer gewünschten Stärke und ihrem bevorzugten Stil anzupassen.

Bis zu 6-mal mehr Luftstrom für mühelose Züge

Ein einzigartiges Design mit hoher Luftdurchlässigkeit verbessert die Leistung erheblich und maximiert den Dampf sowie die Menge an Cannabinoiden, Terpenen und anderen Wirkstoffen. Für alle, die das Gefühl eines traditionellen Raucherlebnisses ohne die Härte der Verbrennung suchen, bietet der verbreiterte Luftkanal von FLOW bis zu sechsmal mehr Luftstrom als frühere Modelle und sorgt so für ultra-sanfte, mühelose Züge.

Intelligenter, einfacher zu bedienen, leicht zu befüllen und zu reinigen

Die raffinierte, seitlich angebrachte Ofentür von FLOW ist vollständig abnehmbar und lässt sich wie ein herkömmliches Rohr verstauen. Sie ermöglicht ein intuitives und nahtloses Befüllen und fasst 0,25 g bis 0,5 g Cannabisblüten. Die neu gestaltete Wanne, der frei zugängliche Luftkanal und das abnehmbare Mundstück ermöglichen volle Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für eine schnelle und unkomplizierte Reinigung ohne versteckte Rückstände oder Verstopfungen.

Schnelles Laden über USB-C und elegantes magnetisches Dock

Der neue USB-C-Ladeanschluss ermöglicht schnelles Aufladen: In nur 20 Minuten ist der Akku zur Hälfte aufgeladen, in nur 40 Minuten vollständig. Verbraucher können sich auch für den FLOW-Ladeständer (separat erhältlich) entscheiden eine präzisionsgefertigte, ausstellungsreife Dockingstation, die schnell lädt und gleichzeitig das moderne Design von FLOW ergänzt.

Kultiges Design, neu interpretiert für den Verbraucher von heute

Mit fast zwei Jahrzehnten preisgekröntem Design und Engineering bietet FLOW die perfekte Balance zwischen Leistung, Effizienz, Tragbarkeit und Ästhetik. Kompakt und dennoch robust, bietet FLOW die Kraft eines Joints mit weitaus mehr Diskretion und ohne Nebenstromrauch oder Abfall. Da Cannabiskonsumenten sich weiterentwickeln und zunehmend mehr Wert auf Kennerwissen legen, trifft FLOW genau den Nerv der Zeit mit Raffinesse und einem authentischen Blütenerlebnis, das ihren Ansprüchen gerecht wird.

Preise und Verfügbarkeit

PAX FLOW wird ab dem 5. August 2025 weltweit verfügbar sein. PAX FLOW ist in den Farben Onyx und Greenstone erhältlich, kostet 350 US-Dollar und kann unter pax.com/flow sowie bei ausgewählten Händlern erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter pax.com.

PAX ist eine weltweit führende Cannabismarke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben der Menschen zu verbessern und die Kraft der Pflanze durch bahnbrechende Innovationen, unvergleichliche Qualität und erstklassiges Design zu würdigen. Seit fast zwei Jahrzehnten liefert PAX leistungsstarke Produkte, die auf Präzision, Reinheit und Beständigkeit ausgelegt sind und denen Millionen Menschen vertrauen. PAX hat sich verpflichtet, einen positiven Beitrag zu leisten, und PAX ist für alle Produktlinien von rePurpose Global als plastikfrei zertifiziert.

