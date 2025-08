DJ MÄRKTE EUROPA/Fester - Berichtssaison setzt verstärkt Impulse

DOW JONES--An den europäischen Aktiemärkten geht es am Dienstag nach oben. Der DAX gewinnt 0,9 Prozent auf 23.960 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,4 Prozent auf 5.263 Punkte zu. "Die Erholung setzt sich erst einmal fort", sagt ein Marktteilnehmer. Die Impulse liefert nun verstärkt die Berichtssaison zum zweiten Quartal. In der laufenden Woche legen 185 Unternehmen aus dem breiten Stoxx-600 ihre Zahlen vor - und damit fast ein Drittel. Aus dem DAX überzeugte heute Infineon, während Fresenius Medical Care und Continental nach Zahlenvorlage leichter tendieren. Die Ölpreise sinken weiter, da Nachfragesorgen und die Angebotserhöhungen der OPEC+ die Stimmung belasten. Im Mittagshandel notiert Brent-Rohöl um 1 Prozent niedriger bei 68,08 Dollar pro Barrel. Am Devisenmarkt kommt der Euro leicht zurück. Am Anleihemarkt tut sich derweil wenig.

Leicht positiv bewertet ein Marktteilnehmer die revidierten Einkaufsmanagerindizes aus Europa. In Deutschland scheine sich das Bild eines moderaten Aufschwungs zu verfestigen. Auch in Italien passe das Bild, Frankreich enttäusche dagegen weiter. Der negative Ausreißer Frankreichs drücke auch etwas auf den Euro-Stoxx-50. Europaweit lag der Index für den Dienstleistungssektor im Juli bei 51,0 nach 50,5 im Juni. Ökonomen hatten mit 51,2 einen etwas höheren Stand erwartet.

Quartalszahlen und Ausblicke machen Kurse

Vorne liegen in Europa Aktien aus dem Rohstoff- und Ölsektor. Dazu dürften auch bessere Konjunkturdaten als erwartet aus China beitragen. BP gewinnen nach der Quartalszahlenvorlage 2,8 Prozent. Der bereinigte Gewinn überstieg mit 2,35 Milliarden Dollar den von BP zusammengestellten Konsens von 1,82 Milliarden deutlich. Der Ölkonzern will die Profitabilität nun weiter steigern, unter anderem über Kostensenkungen.

Infineon steigen um 3,2 Prozent. Die DZ Bank spricht von einer überraschend positiven Ergebnisentwicklung bei Infineon im zweiten Quartal und einem insgesamt neutralen bis leicht positiven Impuls. Der Umsatz liege im Rahmen der Erwartungen, das Segmentergebnis mit 668 Millionen Euro jedoch deutlich über dem Konsens von 585 Millionen, so die Analysten. Die Segmentergebnis-Marge habe sich auf 18,0 (Konsens: 15,8) Prozent verbessert.

DHL notieren knapp im Minus, nachdem sie zunächst deutlich zugelegt hatten. Während der Umsatz die Erwartungen verfehlte, lagen die Gewinnkennziffern überwiegend über den Prognosen. Besonders das Inlandsgeschäft mit Paketen hat sich stark entwickelt.

Fresenius Medical Care (-3%) hat für das zweite Quartal 2025 durchwachsene Ergebnisse berichtet, wie die Analysten von MWB befinden. Der Umsatz liege mit 4,792 Milliarden Euro weitgehend im Rahmen der Erwartungen, EBIT und EBITDA seien jedoch aufgrund des Kostendrucks und der Schwäche im Bereich Care Delivery (Dienstleistungen zur Nierenbehandlung) hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Continental geben um 1,6 Prozent nach. Das operative Ergebnis liegt zwar über den Erwartungen, allerdings nur dank eines Sondereffekts durch die Abspaltung der Sparte Aumovio. Zudem fiel der freie Cashflow negativer als erwartet aus mit minus 166 Millionen Euro.

In London klettern Diageo nach solide ausgefallenen Geschäftszahlen um gut 2 Prozent. Die Ergebnisse seien zwar nicht überragend, sie erfüllten aber das wichtigste Kriterium von Basiskonsumgüterunternehmen, nämlich die Erwartungen zu erfüllen, so die Analysten von RBC.

Smith & Nephew machen einen Satz um knapp 15 Prozent. "Die Zahlen liegen über den Erwartungen, und nun hat der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Dollar angekündigt, wie ein Händler sagt. Der Medizintechniker sei ein "solides Wachstumsunternehmen".

Gerresheimer mit Bewertungsfantasie

In der zweiten deutschen Reihe gewinnen Fraport über 6 Prozent. Zwar hat der Nettogewinn die Erwartungen verfehlt. Operativ hat der Flughafenbetreiber die Prognosen aber übertroffen. Den Ausblick hat Fraport bekräftigt.

Hugo Boss ziehen um 2,9 Prozent an. Die Gewinnkennziffern sind über den Erwartungen ausgefallen. "Das Unternehmen profitiert von der Kostendisziplin", so ein Marktteilnehmer.

Aurubis (+3,8%) hat in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres einen leichten Ergebnisrückgang verbucht. Höheren Metallpreisen und gestiegenen Erlösen aus Kupferprodukten standen höhere Kosten und Abschreibungen für Projekte sowie niedrigere Schmelz- und Raffinierlöhne gegenüber. Für das Gesamtjahr engte der Konzern seine Prognosespannen ein.

Mit einem Plus von knapp 3 Prozent reagieren Gerresheimer auf die Mitteilung, dass der Verpackungsexperte seinen Geschäftsbereich "Moulded Glass" abspalten und verkaufen will. Das schürt Bewertungsfantasie.

=== zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.263,30 +0,4% 20,98 +7,1% Stoxx-50 4.439,01 +0,4% 18,85 +2,6% DAX 23.960,02 +0,9% 202,33 +19,3% MDAX 30.917,97 +1,2% 364,56 +19,4% TecDAX 3.821,98 +1,3% 49,60 +10,4% SDAX 17.235,33 +0,9% 151,62 +24,6% CAC 7.651,24 +0,3% 19,23 +3,4% SMI 11.896,71 +0,7% 78,08 +1,9% ATX 4.526,15 +0,2% 7,41 +23,4% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:46 % YTD EUR/USD 1,1534 -0,3% 1,1569 1,1569 +11,7% EUR/JPY 170,29 +0,0% 170,21 170,13 +4,5% EUR/CHF 0,9351 +0,0% 0,9346 0,9350 -0,4% EUR/GBP 0,8689 -0,2% 0,8709 0,8707 +5,2% USD/JPY 147,64 +0,4% 147,12 147,06 -6,5% GBP/USD 1,3274 -0,1% 1,3283 1,3287 +6,2% USD/CNY 7,1398 -0,0% 7,1412 7,1404 -0,9% USD/CNH 7,1909 +0,1% 7,1826 7,1847 -2,1% AUS/USD 0,6457 -0,2% 0,6468 0,6466 +4,5% Bitcoin/USD 114.806,50 -0,3% 115.168,25 115.310,30 +21,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,66 66,29 -1,0% -0,63 -8,1% Brent/ICE 68,20 68,76 -0,8% -0,56 -8,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.352,72 3.374,80 -0,7% -22,08 +28,4% Silber 32,44 32,34 +0,3% 0,10 +16,1% Platin 1.142,61 1.152,16 -0,8% -9,55 +31,5% Kupfer 4,41 4,44 -0,6% -0,02 +7,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

August 05, 2025 07:55 ET (11:55 GMT)

