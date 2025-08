Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Saudi Ministry of Finance begrüßte den Bericht über die 2025 Article IV consultations mit dem Königreich Saudi-Arabien, der kürzlich vom International Monetary Fund (IMF) veröffentlicht wurde. Der Bericht verweist auf die Widerstandsfähigkeit des Königreichs und seine Fähigkeit, externe wirtschaftliche Schocks und Herausforderungen zu bewältigen, sowie auf die anhaltende Expansion der wirtschaftlichen Aktivitäten außerhalb des Ölsektors, die Fähigkeit, die Inflation einzudämmen, und den Rückgang der Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand in der Geschichte.Der Bericht hob die Anstrengungen bei der Offenlegung von Finanzdaten sowie bei der Untersuchung und Analyse der Risiken im Zusammenhang mit den öffentlichen Finanzen hervor und lobte die mittelfristigen Investitionspläne und deren Finanzierung, den Übergang der Regierung zur mittelfristigen Finanzplanung sowie den proaktiven Ansatz bei der Festlegung von Ausgabenobergrenzen für alle Parteien bis 2030. Er stellte außerdem fest, dass die direkten Auswirkungen der Eskalation der weltweiten Handelsspannungen auf das Königreich begrenzt sind und dass die starke Inlandsnachfrage und die Lockerung der OPEC+-Produktionskürzungen das Wirtschaftswachstum trotz der zunehmenden globalen Unsicherheit vorantreiben werden.Der Bericht verweist auf das anhaltend starke Wachstum der saudischen Wirtschaft, das von privaten Investitionen und dem Konsum angetrieben wird, und auf ein reales BIP-Wachstum (ohne Öl) von 4,5 % im Jahr 2024, das auf die Expansion des Einzelhandels, des Gastgewerbes und des Baugewerbes zurückzuführen ist, sowie auf ein Wachstum der privaten Investitionen (ohne Öl) von 6,3 % im Vergleich zum Vorjahr.Dem Bericht zufolge wird angesichts der zunehmenden globalen Unsicherheit und der rückläufigen Erwartungen für die Rohstoffpreise die starke Inlandsnachfrage das Wachstum im Königreich weiterhin antreiben, wobei das reale BIP-Wachstum (ohne Öl) im Jahr 2025 aufgrund der fortgesetzten Umsetzung ehrgeiziger Projekte der Saudi Vision 2030 und des starken Kreditwachstums voraussichtlich 3,4 % erreichen wird.Der Bericht begrüßte auch die Bemühungen des Königreichs, eine Reihe von Szenarien zu analysieren und proaktive Pläne zu entwickeln, um die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen im Falle starker Schocks zu gewährleisten, und betonte, dass die Priorisierung von Projekten mit großer Wirkung ein kluger Ansatz ist, um die Tragfähigkeit der Finanzen zu erhalten.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2619814/Ministry_Of_Finance_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/saudi-ministry-of-finance-begruWt-den-2025-imf-article-iv-consultation-report-302521981.htmlPressekontakt:Nada Alshahrani,n.nalshahrani@mof.gov.sa,+966508854744Original-Content von: The Ministry of Finance Saudi Arabia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136642/6090921