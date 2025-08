Stuttgart (ots) -Vom 8. bis 12. September 2025 sendet SWR1 RPL live aus Koblenz / Abstimmen für die Top 1.000 ab 25. August / Hitparaden-Finale am 12. September in der Sayner HütteSWR1 Rheinland-Pfalz hautnah erleben bei der SWR1 Hitparade 2025: Vom 8. bis 12. September senden die SWR1 Moderator:innen eine Woche lang Tag und Nacht aus dem neuen "Gläsernen Studio" live vom Zentralplatz in Koblenz. Auf der Playlist stehen die 1.000 Lieblingssongs der Hörer:innen von SWR1 Rheinland-Pfalz, über die vom 25. August bis 4. September online abgestimmt werden kann. Wer Lust hat, den Radiomacher:innen bei der Arbeit zuzusehen, kommt vorbei - die Moderator:innen freuen sich auf Begegnungen.SWR1 RLP Hitparade 2025: Abstimmen und gewinnenVom 25. August bis 4. September sind die Hörer:innen im Land dazu aufgerufen, ihre Favoriten für die SWR1 Hitparade 2025 zu wählen. Im Anschluss werden die Top 1.000 Lieblingssongs der SWR1 RLP Hörer:innen präsentiert und eine Woche lang live aus dem "Gläsernen Studio" in Koblenz gesendet. Unter allen Abstimmenden verlost SWR1 RLP täglich ein DAB+ Radio.Das "Gläserne Studio" in Koblenz vom 8. bis 12. SeptemberDas "Gläserne Studio" kommt in diesem Jahr mit dem SWR1 Team um Michael Lueg, Claudia Deeg, Christian Balser, Hanns Lohmann, Frank Jenschar, Steffi Stronczyk, Torsten Buschmann und Veit Berthold auf den Zentralplatz in Koblenz. Vom 8. bis 12. September spielt das Team eine Woche lang rund um die Uhr 1.000 Lieblingshits der Hörer:innen im Land, die es in die Hitparade geschafft haben. Neben Talks mit Gästen kann sich das Publikum vor Ort auf unterhaltsame Aktionen und Spiele freuen, bei denen es Tickets für die Finalparty zu gewinnen gibt.Die SWR1 RLP Hitparaden-Finalparty am 12. SeptemberDas große Finale der SWR1 RLP Hitparade findet am Freitagabend, 12. September im Industriedenkmal Sayner Hütte in Bendorf statt. Die exklusive Party mit Musik von einem SWR1 DJ bildet den Höhepunkt der Hitparade. Sämtliche Tickets dafür können ausschließlich gewonnen werden - zum Beispiel beim "SWR1 Ticket Catch", bei dem Karten in verschiedenen Städten in Rheinland-Pfalz versteckt werden.Weitere Informationen gibt es unter SWR1.de (http://www.swr1.de) und http://swr.li/swr1-rp-hitparade-2025Fotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Madeleine Hellmann, 0711 929 11112, madeleine.hellmann@SWR.deRückfragen an: Kulturmarketing Dr. Gerhard / Nancy Elmazoska, 089 244116481, ne@kulturmarketing-gerhard.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6090956