DJ MÄRKTE USA/Börse etwas fester erwartet - Palantir kräftig im Plus

DOW JONES--An der Wall Street dürfte sich die zu Wochenbeginn beobachtete Erholungsbewegung am Dienstag noch etwas fortsetzen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich etwas fester. Zinssenkungsspekulationen trügen die Kurse noch etwas nach oben, heißt es aus dem Handel. Nach den schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag wächst am Markt die Überzeugung, dass die US-Notenbank von ihrer harten Haltung abrückt, um ein Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession zu verhindern. Eine Zinssenkung auf der nächsten Fed-Sitzung im September wird nunmehr mit einer Wahrscheinlichkeit von 88 Prozent eingepreist.

Von den Konjunkturdaten des Tages hat die Handelsbilanz für Juni ein etwas geringeres Defizit aufgewiesen als erwartet. Nach der Startglocke folgen noch Einkaufsmanagerindizes für das nicht-verarbeitende Gewerbe. Unternehmensseitig hat Palantir überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und den Ausblick angehoben. Die Aktie des Software- und Datenanalysespezialisten gewinnt vorbörslich rund 7 Prozent.

Pfizer hat nach Zuwächsen im zweiten Quartal die Gewinnprognose erhöht, was der Aktie zu einem Plus von 2,3 Prozent verhilft. Hims & Hers Health hat dagegen mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt. Der Ausblick lag zwar im Rahmen der Erwartungen, mit der Aktie des Telemedizinanbieters geht es gleichwohl um 9,4 Prozent abwärts.

Negativ werden auch die Zahlen des aus IBM hervorgegangenen IT-Infrastrukturdienstleisters Kyndryl (-13%) aufgenommen. Das Unternehmen hat zwar den Gewinn kräftig gesteigert, doch verfehlte der Umsatz die Konsensschätzung von Analysten.

Der Dollar erholt sich und tendiert gut behauptet. Er war nach den schwachen Arbeitsmarktdaten unter Druck geraten. Leicht nach oben geht es auch mit den Anleiherenditen. Die Zehnjahresrendite steigt um einen Basispunkt auf 4,22 Prozent.

Am Ölmarkt dominiert weiter die Befürchtung eines Überangebots, nachdem die Opec+-Mitglieder eine Ausweitung der Fördermenge angekündigt haben. Gold ist ebenfalls nicht gefragt, wofür Marktteilnehmer die wieder gestiegene Risikobereitschaft der Anleger verantwortlich machen.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:46 % YTD EUR/USD 1,1532 -0,3% 1,1569 1,1569 +11,7% EUR/JPY 170,32 +0,1% 170,21 170,13 +4,5% EUR/CHF 0,9344 -0,0% 0,9346 0,9350 -0,4% EUR/GBP 0,8688 -0,2% 0,8709 0,8707 +5,2% USD/JPY 147,69 +0,4% 147,12 147,06 -6,5% GBP/USD 1,3274 -0,1% 1,3283 1,3287 +6,2% USD/CNY 7,1399 -0,0% 7,1412 7,1404 -0,9% USD/CNH 7,1906 +0,1% 7,1826 7,1847 -2,1% AUS/USD 0,6461 -0,1% 0,6468 0,6466 +4,5% Bitcoin/USD 114.497,15 -0,6% 115.168,25 115.310,30 +21,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,42 66,29 -1,3% -0,87 -8,1% Brent/ICE 67,98 68,76 -1,1% -0,78 -8,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.363,50 3.374,80 -0,3% -11,31 +28,4% Silber 32,51 32,34 +0,5% 0,17 +16,1% Platin 1.141,36 1.152,16 -0,9% -10,80 +31,5% Kupfer 4,41 4,44 -0,6% -0,03 +7,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

August 05, 2025 08:53 ET (12:53 GMT)

