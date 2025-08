Kommt jetzt die nächste Gold-Explosion? Deshalb halten Analysten 4.400 $ für möglich

"cup and handle"-Formation mit Ausbruch im März 2024. Quelle: The Bubble Bubble Report

Neben der Technik sprechen auch die Fundamentaldaten für einen baldigen Anstieg. Der US-Arbeitsmarkt zeigt Schwächen, die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Federal Reserve ist sprunghaft gestiegen. Schwache Arbeitsmarktdaten und sinkende Zinsen schwächen in der Regel den Dollar und das spielt Gold in die Karten. Gleichzeitig wächst laut Analysten die US-Geldmenge (M2) so stark wie seit Jahren nicht mehr: Seit Ende 2023 ist sie um 1,36 Billionen Dollar gestiegen. Höhere Geldmengen gelten als Haupttreiber für Inflation, gegen die Gold als sicherer Hafen gilt.

US-Geldmenge auf Rekordniveau, Quelle: Bloomberg, Tavi Costa, Chart von Crescat Capital LLC

Rekordnachfrage seit der Pandemie

Ein oft unterschätzter Faktor ist die Nachfrage der Zentralbanken. Seit Beginn der Corona-Pandemie kaufen sie Gold in Rekordmengen. 2022, 2023 und 2024 lagen die weltweiten Käufe jeweils bei über 1.000 Tonnen pro Jahr, doppelt so viel wie im Durchschnitt der Jahre zuvor. Experten zufolge diversifizieren die Zentralbankenihre Reserven und setzen verstärkt auf Gold, um sich gegen Inflation und Währungsrisiken abzusichern. Dieser Trend könnte in immer unsichereren Zeiten sowie in einer volatilen Welt mit immer mehr Konflikten anhalten.

Kapitalrotation: Wenden sich Investoren von Aktien ab?

Am Aktienmarkt mehren sich die Warnzeichen. Die Bewertungen sind extrem hoch, der von Warren Buffett bevorzugte "Buffett-Indikator" (das Verhältnis von Börsenwert zu Wirtschaftsleistung) liegt deutlich über den historischen Durchschnittswerten. Die letzten Male, als der Indikator so hohe Werte erreichte, folgten scharfe Korrekturen. In solchen Phasen flüchten Anleger häufig in Gold. Der Dow-Gold-Ratio, ein langfristiges Verhältnis von Aktien zu Gold, signalisiert laut Charttechnikern bereits eine Trendwende zugunsten des Edelmetalls.