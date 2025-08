FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Siemens Healthineers anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 58 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe sehr stark abgeschnitten und den Ausblick leicht angehoben, schrieb Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei den erwarteten Zollauswirkungen für 2025 und 2026 ändere sich nur wenig. Allerdings erhöhe sich der Gegenwind von der Währungsseite./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006





© 2025 dpa-AFX-Analyser