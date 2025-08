DJ Trump: Handels-Deal mit China sehr nahe - droht EU mit höheren Zöllen

Von George Glover und Callum Keown

DOW JONES--Die USA stehen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump "sehr kurz" vor einem Handelsabkommen mit China. Trump sagte in einem Interview mit CNBC, die USA kämen mit Peking "sehr gut zurecht" und ein Abkommen sei nahe. Andere Handelspartner erhielten jedoch Warnschüsse vom Präsidenten. Trump sagte, wenn die EU ihre Investitionszusagen nicht einhalte, werde der Block mit Zöllen von 35 Prozent konfrontiert, statt der 15 Prozent, die in einem Abkommen letzten Monat angekündigt wurden. Der Präsident hatte zuvor mit 30-prozentigen Zöllen für die EU gedroht.

"Sie haben 600 Milliarden US-Dollar gezahlt und deshalb habe ich ihren Zoll von 30 Prozent auf 15 Prozent gesenkt. Das ist ein Geschenk, kein Darlehen", sagte er in einem Interview mit CNBC. "Im Detail heißt das, es sind 600 Milliarden US-Dollar, die in alles investieren werden, was ich will. Der Grund war, dass sie uns so viele Jahre lang ausgenommen haben, dass es Zeit ist, dass sie zahlen. Und sie müssen zahlen", fügte er hinzu.

August 05, 2025 09:48 ET (13:48 GMT)

