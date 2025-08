Dogecoin-Kurs-Prognose: Ist DOGE nun die beste Chance oder die größte Gefahr?

Nachdem sich der Krypto-Markt wieder etwas abgekühlt hat, stellt sich für Anleger die Frage, ob der günstigere Dogecoin nun eine hervorragende Kaufgelegenheit bietet. Dafür analysieren wir im folgenden Beitrag einmal das aktuelle Marktumfeld und die jüngsten Entwicklungen von DOGE sowie die Charts. Erfahren Sie jetzt mehr in der Dogecoin-Kurs-Prognose.

Einfluss des Marktumfeldes auf die Dogecoin-Kurs-Prognose

Das Sentiment der Kryptoinvestoren hat sich nach dem Hoch des Crypto Fear & Greed Index vom 12. Juli bei 79 wieder deutlich verschlechtert. Temporär ist es sogar wieder bis auf 53 gefallen, was vor allem auf die neuen US-Zölle und das Ultimatum von Donald Trump zurückzuführen ist. Inzwischen befindet es sich mit 60 zwar wieder in der Gierzone, jedoch scheint der Optimismus etwas angeschlagen und der Trend eher bärisch.

Mittlerweile wurde die Lage wieder etwas deeskaliert, wobei die Gefahr eines Nuklearkrieges verringert wurde. Zudem kann Trump aufgrund der Verflechtungen mit anderen Ländern wie China mit den Anleihen und den seltenen Erden möglicherweise zu einem gemäßigteren Kurs bei den Zöllen bewegt werden. Außerdem gibt es Gerüchte über kompromittierende Videoaufnahmen von ihm, die ihn erpressbar machen könnten.

Memecoin-Marktkapitalisierung und -Volumen | Quelle: CoinMarketCap

Das Volumen bei den Memecoins ist mittlerweile mit 6,91 Mrd. USD im unteren Bereich, da teilweise schon 86,25 Mrd. USD erreicht wurden. Dennoch ist im Vergleich zum Vortag ein Anstieg um 24,68 % feststellbar. Allerdings verzeichnet der Sektor heute ein Minus von 0,49 %. Jedoch akkumuliert das Smart Money wieder etwas mehr Memecoins.

Auf CoinMarketCap sind derzeit bei Dogecoin 86 % der Investoren bullisch. Zudem belegt dessen Community Platz 13 unter den Krypto-Gemeinschaften, wobei er auf 9,91 Mio. Abonnenten kommt.

In den sozialen Medien ist das Sentiment derzeit nur neutral. Auch konnten die Follower über die vergangenen 30 Tage mit 0,24 % nur marginal gesteigert werden. Im Bereich der Technologie kann derzeit die neue zkVM von DogeOS Hoffnung geben, welche Ethereum-Anwendungen direkt auf Dogecoin ermöglicht.

Dogecoin-Kurs-Prognose: Das ist in nächster Zeit zu erwarten

Der Dogecoin-Kurs ist zuletzt bis an den diagonalen Widerstand bei 0,29 USD gestiegen, womit auch kurzfristig der Trendkanal der letzten Erholung überwunden werden konnte. Zusammen mit Bitcoin und dem Rest des Krypto-Marktes erfolgte dann jedoch eine Korrektur, die entlang der zweiten diagonalen Trendlinie verlief.

Derzeit notiert der DOGE-Kurs unter dieser Linie bei rund 0,20 USD, welche kritisch für die künftige Entwicklung ist. Sollte der heutige Tagesschlusskurs darunter liegen, so würde dies die Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung der Korrektur vergrößern - zumal dort auch das 23,6er-Fibonacci-Level liegt. Aber auch der RSI befindet sich nun in der bärischen Zone.

Dogecoin-Chart | Quelle: Tradingview

Das Momentum hat sich in diesem Zusammenhang ebenfalls in den negativen Bereich bewegt, womit eine Fortsetzung der Korrektur signalisiert wird. Zum aktuellen Zeitpunkt scheint eine Korrektur bis auf 0,16 USD wahrscheinlich und sogar bis 0,13 USD möglich. Die Tatsache wird auch durch die Chartmuster anderer Kryptowährungen bestätigt.

Noch ist eine typische Altcoin-Saison über mehrere Wochen in diesem Zyklus ausgeblieben. Zahlreiche Indikatoren sprechen dafür, dass diese noch kommen wird, wobei der Altcoin Season Index zuletzt wieder gestiegen ist. Ebenso hat die Bitcoin-Dominanz abgenommen, was tendenziell für eine höhere Risikoaffinität steht.

Daher sollte auch Dogecoin nach einer Korrektur noch einmal Kurse von 0,40 bis 0,50 USD anlaufen. In den nächsten 1 bis 3 Monaten könnte es jedoch zu etwas Druck auf den Krypto-Markt und somit auch DOGE kommen.

Dogecoin kann 100 % steigen, aber Maxi Doge zielt auf das Maximum

Während Dogecoin laut den Angaben von CoinMarketCap seit seinem Start um 36.335 % gestiegen ist, hat die Chance mittlerweile auf rund 100 % abgenommen. Im Gegensatz dazu positioniert sich Maxi Doge, der als neuer Coin mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung als DOGEs 30,6 Mrd. USD startet und somit ein deutlich größeres Steigerungspotenzial besitzt.

Bisher konnte das Projekt mit seinem Vorverkauf 359.981 USD einnehmen, womit die Bewertung von Dogecoin 85.004x höher liegt, was das große Potenzial aufzeigt. Um dies zu erreichen, sollen die Investoren einen Futures-Kontrakt mit einem Hebel von 1.000x zur Verfügung gestellt bekommen, damit er mithilfe der Unterstützer schnell zum wertvollsten Memecoin aufsteigt. Dabei könnte sein Motto lauten: No pain, no gain.

Maxi Doge ist nicht einfach nur ein für ein Meme erstellter Coin, sondern er repräsentiert in besonders humoristischer Weise eine Art "Elite-Memecoin-Trader", der dank seines ununterbrochenen RedBull-Konsums mit wenigen Stunden Schlaf pro Tag auskommt und vollkommen auf den Memetoken-Sektor fokussiert ist. Somit könnte er sogar eine noch bessere Resonanz erzielen.

Passend dazu versorgt er sich mit 1.000x-Supplements, damit er den maximalen Pump erhält, wofür die strategische Reserve des Maxi Funds sorgen soll, für die 25 % der Gesamtversorgung eingeplant sind. Darüber hinaus werden 40 % des Gesamtbestandes für das Marketing verwendet, um Maxi Doge besonders viral zu gestalten.

Für weniger als 1 Tag und 9 Stunden werden die MAXI-Coins in der aktuellen Vorverkaufsphase für 0,0002505 USD angeboten. Da sich das Projekt noch ganz am Anfang befindet, können sich schnelle Investoren noch deutlich mehr Preiserhöhungen und Staking-Zinsen sichern. Derzeit vergütet es für das Halten eine jährliche dynamische Rendite von 724 %.

