Die in der Schweiz regulierte Krypto-Bank ist Vorreiterin beim Zugang für institutionelle Anleger angesichts der wachsenden Dynamik bei ETFs

Die AMINA Bank AG ("AMINA"), eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) regulierte Kryptobank mit globaler Reichweite, ist heute die weltweit erste regulierte Bank, die Verwahrungs- und Handelsdienstleistungen für SUI anbietet, den nativen Token der Sui-Blockchain, die für ihre Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und institutionellen Anwendungen bekannt ist. Das Staking von SUI wird für Kunden in den kommenden Monaten verfügbar sein.

Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem SUI mit mehreren SUI-ETF-Anträgen, darunter die formelle Prüfung durch die SEC durch Canary Capital, die Nasdaq-Anmeldung durch 21Shares und die Aufnahme in den Krypto-Index-ETF von Bitwise, große Fortschritte auf den breiteren öffentlichen Märkten macht. Dies zeigt die wachsende Anerkennung der technischen Differenzierung von Sui durch institutionelle Anleger, wobei AMINA ihren Kunden einen frühen Zugang vor der breiteren Integration in den öffentlichen Markt ermöglicht.

Myles Harrison, Chief Product Officer der AMINA Bank, sagte: "Die Rolle von AMINA geht über die Bereitstellung von Zugang hinaus. Wir identifizieren bahnbrechende Technologien und ermöglichen institutionellen Investoren die Teilnahme daran, bevor sie den Mainstream-Markt erreichen. Was Sui auszeichnet, ist, dass es speziell als Ersatz für die Web2-Infrastruktur in Unternehmen entwickelt wurde und Effizienzvorteile bietet, die viele andere Layer-1-Lösungen einfach nicht bieten können. Wir sehen bereits, dass traditionelle Unternehmen auf Sui aufbauen, und wir sind stolz darauf, weltweit die erste Bank zu sein, die ihren Kunden regulierten Zugang zu dieser Layer-1-Technologie der nächsten Generation bietet."

Das SUI-Angebot von AMINA bietet Kunden eine integrierte Governance für Ein- und Auszahlungen, die die Compliance und Audit-Bereitschaft unterstützt. Darüber hinaus gibt es keine Volumenbeschränkungen oder Handelslimits, sodass Kunden ihre Positionen entsprechend ihrer Strategie dimensionieren können.

"Der Zugang zu SUI auf AMINA ist ein weiterer Meilenstein, da das Sui-Ökosystem seine rasante Expansion auf weitere institutionelle Bereiche weltweit fortsetzt", sagte Alonso de Gortari, Chief Economist Director of Product, Finance bei Mysten Labs. "Die zugrunde liegende Technologie von Sui wurde für die Anforderungen von Banken und großen Unternehmen entwickelt, während die institutionelle Infrastruktur und der Kundenstamm von AMINA unsere Arbeit zur globalen Expansion und Einführung von Sui beschleunigen."

Die Sui-Blockchain wurde für latenzempfindliche Anwendungen entwickelt, wie sie von Institutionen benötigt werden. Im Gegensatz zu vielen anderen neuen Netzwerken hat sich Sui in nur zwei Jahren zu einer beeindruckenden Layer-1-Lösung mit einem Gesamtwert von 2,2 Milliarden US-Dollar entwickelt. Angesichts der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen durch institutionelle Anleger und der Validierung neuer digitaler Vermögenswerte durch die Entwicklung von ETFs stellt Sui die nächste Evolutionsstufe der Blockchain-Infrastruktur dar. Mit seiner Kombination aus technischer Leistungsfähigkeit, fundamentalen Wachstumskennzahlen und unternehmensorientiertem Design ist Sui als Schlüsselkomponente in dem wachsenden Ökosystem für digitale Vermögenswerte positioniert, zu dem AMINA über eine regulierte Bankinfrastruktur sicheren Zugang ermöglicht.

Bestimmte Produkte und Dienstleistungen sind aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Bestimmungen möglicherweise nicht für alle Kunden verfügbar.

Über AMINA Krypto. Banking. Vereinfacht.

Die AMINA Bank AG wurde im April 2018 gegründet und hat ihren Sitz in Zug (Schweiz). Sie ist ein Pionier im Bereich Krypto-Banking. Im August 2019 erhielt die AMINA Bank AG die Schweizer Bank- und Wertpapierhändlerlizenz von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Im Februar 2022 erhielt die AMINA Bank AG, Abu Dhabi Global Markets ("ADGM") Branch, die Finanzdienstleistungsgenehmigung von der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde ("FSRA") der ADGM. Im November 2023 erhielt AMINA (Hong Kong) Limited die Lizenzen Typ 1, Typ 4 und Typ 9 von der Securities and Futures Commission ("SFC").

Weitere Informationen über AMINA finden Sie unter www.aminagroup.com

Über Sui

Sui ist eine einzigartige Layer-1-Blockchain- und Smart-Contract-Plattform, die von Grund auf entwickelt wurde, um den Besitz digitaler Vermögenswerte schnell, privat, sicher und für jedermann zugänglich zu machen. Ihr objektorientiertes Modell, das auf der Programmiersprache Move basiert, ermöglicht parallele Ausführung, Finalität im Subsekundenbereich und umfangreiche On-Chain-Assets. Mit horizontal skalierbarer Verarbeitung und Speicherung unterstützt Sui eine Vielzahl von Anwendungen mit unübertroffener Geschwindigkeit bei geringen Kosten. Sui ist ein Quantensprung in der Blockchain-Technologie und eine Plattform, auf der Entwickler und Kreative beeindruckende, benutzerfreundliche Erlebnisse schaffen können. Weitere Informationen über Sui finden Sie unter https://sui.io

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

