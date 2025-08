Die Weltwirtschaft wirke stabil. Doch unter der Oberfläche brodele es gewaltig. In der neuen Folge von wO TV analysiert Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, den Juli-Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF).Das globale Wachstum soll laut IWF in diesem Jahr bei drei Prozent liegen, 2026 bei 3,1 Prozent. Die Inflation scheint unter Kontrolle, selbst problematische Volkswirtschaften wie China und die USA wirken robust. Doch diese Oberfläche täusche, so Willhöft mit Verweis auf eine zentrale Warnung des IWF. Die aktuelle Stabilität sei kein Zeichen wirtschaftlicher Stärke. "Ein schwacher US-Dollar und niedrige Energiepreise haben tiefe strukturelle Brüche kaschiert", so der Bericht. …