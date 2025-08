Krypto News: 85 % Wahrscheinlichkeit für Leitzinssenkung im September - darum ist das bullisch für Krypto

Die Zeichen für eine baldige Leitzinssenkung in den USA verdichten sich: Laut aktuellen Prognosen von Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Rate Cut beim nächsten FED-Meeting im September mittlerweile bei 85 %. Für Anleger und den Kryptomarkt ist das ein starkes Signal, denn historisch gesehen haben gesenkte Zinsen oft zu frischer Liquidität und steigender Risikobereitschaft geführt.

Trump will Leitzinssenkungen und tauscht die Vorsitzenden von BLS und FED aus

Sowohl traditionelle Finanzmärkte als auch der Kryptomarkt sind nun schon seit einigen Tagen stärkeren Turbulenzen ausgesetzt. Ausschlaggebend dafür waren verschiedene Ereignisse und Entwicklungen in den USA.

Zunächst waren am Freitag die neuesten Arbeitsmarktdaten für Juli veröffentlicht worden. Die sind deutlich schlechter ausgefallen als antizipiert, und es wurden weniger neue Jobs geschaffen. Damit einher ging jedoch auch die Korrektur der Arbeitsmarktdaten der vorangegangenen beiden Monate. Auch dort hatte es bereits deutlich weniger Jobs gegeben als gedacht. Die nachträgliche Korrektur der Daten nach unten hatte Spekulationen über absichtliche Manipulationen ausgelöst.

TRUMP: JOB REPORT WAS RIGGED TO HURT GOP SUCCESS



"Last weeks Job's Report was RIGGED, just like the numbers prior to the Presidential Election were Rigged.



That's why, in both cases, there was massive, record setting revisions, in favor of the Radical Left Democrats.… https://t.co/moL3JMzXE9 pic.twitter.com/EbTW7JxhDu - Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 4, 2025

Selbige wurden von Donald Trump aufgegriffen, der am Montag handelte und bekannt gab, die Chefin des BLS ersetzen zu wollen. Bereits die schlechteren Arbeitsmarktdaten hatten Leitzinssenkungen in den Augen vieler Analysten wahrscheinlicher gemacht. Doch vor allem die Nachricht, dass nicht nur die BLS-Chefin ersetzt, sondern auch der Leiter der FED ausgetauscht werden soll, steigert die Leitzinssenkungshoffnungen deutlich.

Der aktuelle Governor der FED, Jerome Powell, hatte sich in den letzten Monaten ja trotz starken Drucks von Donald Trump nicht zu Leitzinssenkungen bewegen lassen. Zu groß sei die Gefahr erneut steigender Inflation und langfristiger Nachteile für die US-Konjunktur. Trump hingegen hatte schon seit einiger Zeit auf Leitzinssenkungen gepocht, um die US-Wirtschaft anzukurbeln.

BREAKING: Trump says Powell is "highly political."



Trump says he will name a new Fed Chair very soon - one of four names is in play.



Also confirms Scott Bessent declined the role. pic.twitter.com/jKHBrkJIrj - Coin Bureau (@coinbureau) August 5, 2025

Wahrscheinlichkeit für einfachen Rate Cut iom September inzwischen bei 76 %

Mit der Bekanntgabe, dass noch in dieser Woche die Neubesetzungen der beiden besagten Ämter durchgeführt werden sollen, erscheint es vielen Analysten wahrscheinlich, dass der neue FED-Vorsitzende sich nach Trumps Vorstellungen der Leitzinspolitik richten wird. Dadurch schoss die Wahrscheinlichkeit für eine solche Leitzinssenkung beim nächsten FOMC-Meeting im September auf Polymarket auf aktuell 85 % in die Höhe. 76 % des Marktes gehen hier von einem einfachen Rate Cut aus, und 9 % sogar von einem doppelten Rate Cut um 50 Basispunkte.

Das ist vor allem beachtlich, wenn man bedenkt, dass die Chance darauf, dass es im September gar keinen Rate Cut geben wird, noch am 1. August bei 63 % gelegen hatte.

Quelle: Polymarket.com

Die ganzen Entwicklungen können als sehr positiv für den Kryptomarkt eingeordnet werden. Schließlich führt ein sinkender Leitzins zu günstigeren Krediten und viel neuer Liquidität auf den Märkten. Zudem wird so ein wirtschaftliches Umfeld geschaffen, in welchem Großinvestoren ihr Kapital wieder in risikoreiche Asset-Klassen umschichten, um dort von größeren Renditen zu profitieren.

Das dürfte vor allem auch Kryptowährungen zugutekommen. Historisch gesehen haben Bitcoin und Co. besonders gut performt, nachdem der Leitzins gesenkt wurde. Dem ohnehin schon wahrscheinlichen Bullenmarkt in der zweiten Jahreshälfte dürfte ein sinkender Leitzins dementsprechend weiteres Momentum verschaffen. Davon könnten dann vor allem auch junge Kryptowährungen wie beispielsweise HYPER profitieren.

HYPER könnte von bullischem Marktumfeld profitieren

HYPER ist ein Coin, der sich heute noch vor ihrem ersten Börsenlisting befindet. Tatsächlich kann ausschließlich über die offizielle Webseite des dahinter stehenden Projektes Bitcoin Hyper investiert werden. Der Kauf ist hier sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen möglich, und der Preis pro Token beläuft sich aktuell auf 0,012525 $.

Auf diesem Weg kamen nun schon über 7 Millionen $ an Funding von interessierten Anlegern zusammen. In den letzten Tagen nimmt der Presale immer mehr Momentum auf, und inzwischen fließen tagtäglich mehrere Hunderttausend $ in HYPER.

Quelle: Bitcoinhyper.com

Das spannende Konzept der Entwickler überzeugt also offenbar viele Investoren. Sie verfolgen mit Bitcoin Hyper nämlich das Ziel, BTC seine erste funktionierende Layer-2-Blockchain zu verschaffen. Inzwischen ist die Bitcoin-Blockchain ja in vieler Hinsicht nicht mehr konkurrenzfähig. Transaktionen laufen langsam ab und sind teuer, was BTC heute kaum noch nutzbar für Micropayments oder Anwendungen im DeFi-Space macht.

Eine eigene Layer-2-Lösung wie Bitcoin Hyper könnte da Abhilfe schaffen, da mithilfe einer solchen Transaktionen ausgelagert werden könnten. Die Bitcoin Hyper Blockchain soll zudem auf der Solana Virtual Machine aufbauen und so Bitcoins Stand als Leitwährung mit Solanas Effizienz fusionieren. Das könnte BTC wieder konkurrenzfähig machen und neue Utilitys eröffnen.

Dementsprechend groß schätzen viele das Wachstumspotenzial von Bitcoin Hyper ein. Da ist es kaum verwunderlich, dass das Interesse am Presale immer weiter zunimmt.

