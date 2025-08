Rewe schickt 64 neue Mercedes-Benz eSprinter in den Dienst. Die Elektrotransporter übernehmen Lieferservices in Berlin und ab September auch in Neuss. Für die Fahrzeuge und den Ausbau der Ladeinfrastruktur wird Rewe knapp fünf Millionen Euro investieren. Die neuen E-Transporter mit Stern verteilen sich wie folgt auch die beiden Rewe-Standorte: 40 Einheiten sind ab sofort in Berlin im Einsatz, die restlichen 24 kommen in Kürze im nordrhein-westfälischen ...

