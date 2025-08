NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Internetportal-Betreiber habe beim Umsatz und beim operativen Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit positiv überrascht, schrieb Giles Thorne am Dienstag. Die Markterwartungen für das laufende Jahr seien derweil bereits zuvor gestiegen und lägen nunmehr nur noch leicht unter den neuen Unternehmenszielen./rob/la/he



