Staatliche Bitcoin-Reserven: Welche Nationen setzen auf die Kryptowährung?

Dass Nationen beim Bitcoin einsteigen könnten, hätte man vor fünf Jahren kaum für möglich gehalten. Inzwischen liegt das Thema aber auf dem Tisch von immer mehr Nationen, spätestens seit US-Präsident Donald Trump in den USA seine strategische BTC-Reserve eingeführt hat. Konkret werden aktuell rund 2,3 Prozent des gesamten Angebots oder 463.000 von Staaten gehalten.

USA und China dominieren staatliche Bitcoin-Bestände

Den größten Teil davon halten die USA mit ca. 200.000 BTC, die im Wert zwischen 18 und 23 Milliarden US-Dollar, je nach Marktlage, liegen. Akkumuliert hat sie der Staat insbesondere durch die Schließung und Konfiszierung von Wertgegenständen bei der Darknet-Plattform Silk Road. Die USA gelten für Experten als einer der heißesten Kandidaten für weitere Bitcoin-Käufe. Allerdings will Präsident Donald Trump nur Bestände kaufen, wenn dies auch steuerneutral geschieht.

Auf Platz zwei der Weltrangliste liegt vermutlich China. Die Regierung in Peking bzw. ihre Behörden haben 2019 ca. 190.000 BTC im Rahmen der Aushebung des PlusToken-Betrugs beschlagnahmt. Was mit den Anteilen an der Mutter aller Kryptowährungen passiert ist, ist bis heute unklar. Theorien reichen von der stillen Liquidation der Bestände in zweistelliger Milliardenhöhe bis hin zum Aufbau einer strategischen Reserve.

Weitere Nationen bauen Bitcoin-Reserven auf

Etwa hält das kleine Land Buthan 12.000 und 13.000 BTC im Wert von 1,1 bis 1,3 Milliarden US-Dollar. Diese wurden nicht gekauft, sondern durch Mining geschürft, da das Land über enorme Energiekapazitäten aus Wasserkraft verfügt. Die Menge könnte in der Zukunft weiter ausgebaut werden. Aufgrund der ohnehin schon kleinen Wirtschaft in dem Land machen die Bestände schon ca. 30 Prozent des BIPs aus.

Noch zu erwähnen ist El Salvador mit seinen ca. 6.000 BTC. Das Land hat bereits eine Menge Schlagzeilen angesichts seiner Hinwendung zur Mutter aller Kryptowährungen gemacht. Übrigens kauft die Nation auch weiterhin Bitcoin im Rahmen der bekannten Initiative "1 Bitcoin pro Tag". Weitere große Bitcoin-Besitzer sind das Vereinigte Königreich durch Beschlagnahmungen und die Ukraine durch eine Reihe von internationalen Spenden.

