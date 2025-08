Litecoin-Comeback: Altcoin-Veteran zeigt überraschende Stärke

Litecoin gehört heute überraschend zu den stärksten Performern am Kryptomarkt. Nach einer längeren Seitwärtsphase hat der Altcoin einen deutlichen Kurssprung verzeichnet und wichtige Widerstände überwunden. Viele Anleger stellen sich nun die Frage: Handelt es sich dabei nur um ein kurzfristiges Momentum oder steckt mehr dahinter?

Litecoin durchbricht wichtige Widerstandsmarken

Unter den Top-Performern der letzten 24 Stunden findet sich neben Small-Cap-Kryptos interessanterweise auch ein Top-Coin. Die Rede ist natürlich vom Litecoin. Das ist ja ein regelrechter Dinosaurier unter den Kryptowährungen. Bereits 2013 auf CoinMarketCap gelistet, erlebte die Kryptowährung bereits vier Bullenmärkte. Das bisherige Allzeithoch erreichte LTC dabei im letzten Bullenmarkt 2021, als der Kurs auf bis zu 412,96 $ anstieg.

Im Verlauf des letzten Monats ist es LTC jedoch wieder gelungen, aus der Range zwischen 50 $ und 100 $ auszubrechen. Schon vor einigen Wochen schoss der Kurs auf 120 $ in die Höhe. Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierung und einem Retest des 100-$-Supports ging es nun in den letzten zwei Tagen wieder massiv aufwärts. Heute kletterte LTC auf 128 $. Das entspricht einem 24-Stunden-Plus von 14,49 %.

Spot-ETF-Hoffnungen und steigende Transaktionsnutzung beflügeln LTC

Eine Vielzahl von Faktoren ist für den heutigen LTC-Anstieg verantwortlich. Zum einen erleben Kryptowährungen aktuell ja generell eine kleine Rallye, da die Wahrscheinlichkeit für Leitzinssenkungen im September über das Wochenende stark angestiegen ist. Zudem ist auch die Wahrscheinlichkeit für eine Genehmigung der bereits beantragten Litecoin Spot-ETFs immer weiter gestiegen. Inzwischen liegt sie laut Analysten von Bloomberg bei circa 95 %.

Außerdem steigt die Nachfrage nach Litecoin als Bezahlmöglichkeit immer weiter. Im Juli haben Litecoin-Transaktionen laut CoinGate 14,5 % aller Transaktionen im Krypto-Markt ausgemacht. Obendrein ist bei LTC mit seinem aktuellen Wert von 128 $ im Vergleich zum All-Time-High noch ein relativ günstiger Einstieg möglich. Wichtigstes Ziel für die Bullen ist es nun, den LTC-Kurs über dem 120-$-Support zu halten und bestmöglich die Jahreshöchststände um die 140-$-Marke anzugreifen.

Snorter Presale: Innovative Trading-Bot-Technologie auf Solana

SNORT ist eine Kryptowährung, die sich heute in der Presale-Phase befindet. Das heißt, dass der Coin noch nicht auf Krypto-Börsen gelistet ist und ausschließlich über die offizielle Webseite des dahinter stehenden Projektes Snorter erworben werden kann. Der Kurs beträgt dabei aktuell 0,1003 $ und es sind schon über 2,7 Millionen $ Funding von interessierten Anlegern zusammengekommen.

Im Zuge einer sich anbahnenden Altcoin-Season interessieren sich immer mehr Anleger für junge Krypto-Projekte, die spannende Utilitys bieten. Im Falle von SNORT ist das wohl interessanteste Feature der sogenannte Snorter Bot. Das soll ein Telegram-Trading-Bot sein, mit dem Anleger direkt in Telegram im Chat in ihre Lieblingscoins investieren können, ohne dass dafür die Registrierung bei einer Krypto-Börse nötig wäre. Doch diese soll der Snorter Bot in Sachen Geschwindigkeit und Kosten unterbieten können, da er auf der Solana Virtual Machine aufbaut.

Direkt zur Snorter Website!

