Bitcoin-Duell: Twenty One Capital fordert Strategy heraus

Michael Saylor hält mit seiner Holding Strategy ca. drei Prozent aller verfügbaren Bitcoins und ist damit der größte institutionelle Halter weltweit. Doch ein anderes Unternehmen will ihn vom Thron stoßen und könnte bald massiv BTC kaufen. Dieses Rennen um Anteile der Mutter aller Kryptowährungen sorgt für entsprechend deutliche Auswirkungen auf den Kursverlauf.

Twenty One Capital mit aggressiver Kampfansage

Michael Saylor hat mit seiner Holding Strategy ein Bitcoin-Imperium aufgebaut, das inzwischen eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Doch inzwischen kopieren immer mehr Unternehmen seine Strategie und kaufen sowohl durch Aufnahme von Krediten als auch durch Kapitalerhöhungen Bitcoin.

So sagte Jack Mallers in einem Interview mit Bloomberg: "Ich sitze hier nicht, um zu sagen, dass ich Zweiter werden will. Wir gehen mit Selbstbewusstsein in diesen Wettbewerb." Er selbst ist nämlich der Mitgründer des Unternehmens Twenty One Capital. Der Konzern, der aus dem Umfeld von Donald Trump stammt, will nicht nur massiv BTC akkumulieren, sondern auch auf die Kryptowährung bezogene Produkte bauen. Aktuell hält man selbst 37.230 Bitcoins und kauft regelmäßig zu.

Strategy und Saylors ambitionierter 21/21-Plan

Eine Kampfansage also an Michael Saylor, der erst in der vergangenen Woche für rund 2,5 Milliarden US-Dollar 21.021 BTC erworben hat. Damit hält seine Holding nun drei Prozent aller verfügbaren Anteile an der Mutter aller Kryptowährungen. Doch genug hat Saylor noch lange nicht.

Bereits seit Längerem hat der CEO seinen 21/21-Plan vor Augen, durch den er jeweils 21 Milliarden US-Dollar in Fremd- und 21 Milliarden US-Dollar in Eigenkapital in die Mutter aller Kryptowährungen via Strategy investieren will. Sollte dies gelingen, so könnte die Holding noch deutlich weiter wachsen und einen vielleicht noch größeren Anteil am Bitcoin akkumulieren. Es wird also weiter eine wilde Jagd der Unternehmen auf Bitcoin-Bestände geben, und dies kann prinzipiell nur positiv für die weitere Kursentwicklung sein.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Innovation für Bitcoin

Bitcoin ist die größte und beliebteste aller Kryptowährungen, doch mit Blick auf die Anwendungen sehr limitiert. DeFi ist hier kein Thema und Anleger sind einzig und allein auf Kursgewinne angewiesen, um hier Profit zu erwirtschaften. Allerdings soll sich das durch Bitcoin Hyper ändern. Hierbei handelt es sich um eine Layer-2-Struktur, die auf der Solana Virtual Machine basiert.

Über eine eigens entwickelte Bridge wird der Transfer nativer BTC in dieses neue Umfeld möglich gemacht. Im Zielsystem werden die Coins als synthetische Tokens dargestellt, die innerhalb des Hyper-Ökosystems eingesetzt werden können - sei es für dezentrale Finanzprodukte, Liquiditätspools oder das Bereitstellen von Sicherheiten in Kreditprotokollen. Das Interesse an dem Coin zeigt sich bereits im Presale, wo binnen kurzer Zeit mehrere Millionen US-Dollar an Geldern eingesammelt werden konnten.

