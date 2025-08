DEX-Revolution: Experten diskutieren über Bewertung der führenden Ethereum-Börse

Der Kryptomarkt zeigt auch im Jahr 2025 eine kontinuierliche Weiterentwicklung, wobei dezentrale Finanzstrukturen (DeFi) zunehmend an Bedeutung gewinnen. Besonders dezentrale Börsen spielen dabei eine Schlüsselrolle, da sie Handelsprozesse ohne zentrale Instanz ermöglichen und damit eine immer wichtigere Alternative zu klassischen Plattformen darstellen. Die Handelsvolumina der DEX steigen seit Monaten deutlich an und gewinnen im Vergleich zu zentralisierten Anbietern stetig an Marktanteilen.

Uniswap-Bewertung sorgt für geteilte Meinungen unter Experten

Matt Hougan, CIO von Bitwise, stellt die aktuelle Bewertung von Uniswap kritisch in Frage. Mit einer Marktkapitalisierung von rund sechs Milliarden US-Dollar hält er den Wert für zu niedrig angesetzt. Sein Vergleich macht die Dimension deutlich: Würde Uniswap wie ein traditionelles Finanzunternehmen eingestuft, läge es in etwa auf Platz 400 weltweit - auf einer Ebene mit dem norwegischen Versicherungs- und Sparunternehmen Storebrand.

Kritiker wie Tom Lombardi weisen jedoch auf einen fundamentalen Unterschied zwischen der Bewertung von Uniswap Labs als Unternehmen und dem UNI-Governance-Token hin. Der Token lasse sich nicht direkt wie eine Aktie betrachten, da er keine klaren Rechte an Erträgen oder Gewinnen verleihe. Andere Analysten bemängeln, dass der Token aktuell für Investoren kaum intrinsischen Wert biete, während Konkurrenten wie Hyperliquid bereits neue Standards bei der Integration von Einnahmemodellen setzen.

DEX-Wachstum übertrifft zentralisierte Börsen deutlich

Ein Blick auf die Entwicklung der DEX-to-CEX-Ratio verdeutlicht den Wandel im Kryptomarkt: Ende 2020 lag der Anteil dezentraler Börsen am gesamten Spot-Trading-Volumen bei lediglich 2,5 Prozent. Inzwischen ist er auf rund 17 Prozent gestiegen und erreichte im Juni 2025 sogar kurzfristig über 20 Prozent.

Dieser Aufwärtstrend belegt eine stetige Aufwertung der DEX-Strukturen und stärkt besonders die führenden Anbieter. Uniswap als größte Ethereum-DEX profitiert unmittelbar von dieser Verschiebung der Handelsaktivitäten von zentralisierten Plattformen in den dezentralen Bereich, was langfristig für eine Neubewertung des Tokens sprechen könnte.

Snorter Presale: Innovativer Trading-Bot erobert den Krypto-Markt

Im Kryptomarkt und beim Handel über DEX sind Geschwindigkeit, Informationsvorsprung und automatisierte Prozesse entscheidende Faktoren. Genau hier setzt Snorter an - ein Projekt, das die Brücke zwischen Community-Plattform und leistungsstarker Handelsinfrastruktur schlagen will, basierend auf der Solana-Blockchain mit ihrer hohen Geschwindigkeit und geringen Transaktionskosten.

Im Zentrum steht die sogenannte Sniper-Funktion, die dezentrale Handelsplätze nach frischen Token-Listings durchsucht, deren Smart Contracts überprüft und unmittelbaren Zugang zum Handel ermöglicht. Der native Token SNORT übernimmt dabei eine Schlüsselrolle im Ökosystem und bietet Vorteile wie reduzierte Handelsgebühren, Zugang zu Premium-Funktionen und attraktive Staking-Erträge von rund 160 Prozent APY. Der laufende Presale im August 2025 bietet einen frühen Zugang zu diesem Projekt, wobei bereits in 24 Stunden der nächste Preissprung ansteht.

Direkt zur Snorter Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.