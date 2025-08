DJ XETRA-SCHLUSS/DAX im Plus - Quartalszahlen liefern die Impulse

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag nach oben, auch wenn am Nachmittag ein Teil der zuvor gesehenen Gewinne wieder abgegeben wurden. Auf die Stimmung schlugen neue Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der in einem Interview mit CNBC sagte, dass wenn die EU ihre Investitionszusagen nicht einhalte, der Block mit Zöllen von 35 Prozent konfrontiert werde, statt der 15 Prozent, die in einem Abkommen letzten Monat angekündigt wurden. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 23.846 Punkten. Größter Verlierer war die Aktie der Commerzbank mit Minus 6 Prozent. Hier kam es zu Gewinnmitnahmen vor den Zahlen zum zweiten Quartal am Mittwoch, für die die Messlatte recht hoch hängt.

Infineon stiegen um 4,6 Prozent. Die DZ Bank sprach von einer überraschend positiven Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal und einem insgesamt neutralen bis leicht positiven Impuls. DHL schlossen 0,6 Prozent im Minus, nachdem sie zunächst deutlich zugelegt hatten. Während der Umsatz die Erwartungen verfehlte, lagen die Gewinnkennziffern überwiegend über den Prognosen. Besonders das Inlandsgeschäft mit Paketen hat sich stark entwickelt.

Fresenius Medical Care (-1,8%) berichtete für das zweite Quartal 2025 durchwachsene Ergebnisse, wie die Analysten von MWB befanden. EBIT und EBITDA seien aufgrund des Kostendrucks und der Schwäche im Bereich Care Delivery (Dienstleistungen zur Nierenbehandlung) hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Continental legten um 0,4 Prozent zu. Das operative Ergebnis lag zwar über den Erwartungen, allerdings nur dank eines Sondereffekts durch die Abspaltung der Sparte Aumovio. Zudem fiel der freie Cashflow negativer als erwartet aus mit minus 166 Millionen Euro.

Bei Scout24 (+0,8%), dem Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24, brummt das Geschäft. Mit der Anhebung des Ausblicks wurde an der Börse bereits gerechnet. Neben Gea gilt Scout24 als Kandidat für einen Aufstieg in den DAX im September.

In der zweiten Reihe gewannen Fraport 5,3 Prozent. Zwar verfehlte der Nettogewinn die Erwartungen, operativ hat der Flughafenbetreiber die Prognosen aber übertroffen. Hugo Boss zogen um 1,3 Prozent an. Die Gewinnkennziffern sind über den Erwartungen ausgefallen. "Das Unternehmen profitiert von der Kostendisziplin", so ein Marktteilnehmer.

Aurubis (+5,3%) verbuchte in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres einen leichten Ergebnisrückgang. Mit einem Plus von 4,9 Prozent reagierten Gerresheimer auf die Mitteilung, dass der Verpackungsexperte seinen Geschäftsbereich "Moulded Glass" abspalten und verkaufen will.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.846,07 +0,4% +19,3% DAX-Future 23.905,00 +0,1% +17,7% XDAX 23.839,00 +0,1% +20,1% MDAX 30.824,66 +0,9% +19,4% TecDAX 3.800,45 +0,7% +10,4% SDAX 17.186,06 +0,6% +24,6% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,33 -10 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag ===

August 05, 2025 11:58 ET (15:58 GMT)

