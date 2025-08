CapitalG führt die Runde bei der Bewertung von $3,1 Milliarden an, während Clay's KI-Plattform in der Tech-Branche dank neuer "GTM Engineer"-Rolle zulegt.

Clay, die führende KI Go-to-Market (GTM)-Entwicklungsplattform, hat heute bekannt gegeben, $100 Millionen in Series C-Finanzierung erzielt zu haben, bei einer Post-Money-Bewertung von $3,1 Milliarden. Und das nach nur sechs Monaten nach der Series B-Expansion. Die Runde wurde angeführt von Alphabet's unabhängigem Wachstumsfonds, CapitalG, mit Beteiligung der bereits bestehenden Investoren Sequoia Capital, Meritech Capital, First Round Capital, BoxGroup und Boldstart sowie eines neuen Investors, Sapphire Ventures. Somit konnte das Unternehmen insgesamt Mittel in Höhe von $204 Millionen aufbringen.

Clay's Umsatz ist auf dem besten Weg, sich in diesem Jahr zu verdreifachen. Zu den mehr als 10.000 Kunden gehören führende KI-Unternehmen wie OpenAI, Anthropic und Cursor, ebenso wie schnell wachsende Unternehmen wie Canva, Intercom und Rippling. Mithilfe von Clay's Plattform lassen sich traditionelle Vertriebs- und Marketingprozesse automatisieren, sodass tausende von potenziellen Kunden erreicht werden können, eine personalisierte Ansprache ermöglicht wird und Umsatzmöglichkeiten erkannt werden, die man manuell kaum ausfindig machen könnte. Die Plattform integriert 150 Datenquellen und deren KI-Agenten ermöglichen eine kreative Recherche, wie die Erwähnung von Wettbewerbern, um personalisierte Kampagnen zu starten oder die Analyse von Satellitenbildern, um die Parkplätze von Warenhäusern für den Kundenabgleich auszuwerten.

Clay zeigt, dass KI neue Jobs erschaffen kann. So hat das Unternehmen vor zwei Jahren die Position des GTM Engineer eingeführt, die bereits von mehreren führenden Firmen übernommen wurde. Es gibt derzeit mehr als 280 GTM Engineers in Unternehmen wie Cursor, Webflow, Notion und Lovable. Darüber hinaus haben GTM Engineers millionenschwere Agenturen gegründet und sieben unabhängige Bootcamps, die GTM Engineering-Fähigkeiten lehren, haben mehr als 2.500 Studierende ausgebildet. Clay's Community umfasst 60 Clubs in 30 Ländern mit besonders starkem Wachstum in Entwicklungsländern wie Indien und Pakistan. Das Unternehmen wird 2025 voraussichtlich $50 Millionen an Umsatz für seine Daten- und Integrationspartner generieren und das weltweite System von 108 Agenturen erwirtschaftet Umsätze von hunderten von Millionen.

"GTM Engineering ist der erste KI-native Beruf und unserer Meinung nach wird dies die nächste bedeutende Jobkategorie im Tech-Bereich sein," sagte Kareem Amin, CEO und Mitgründer von Clay. "Diese Mitarbeiter verdienen im Durchschnitt ein Gehalt von $160.000 ungefähr 20 mehr als traditionelle Vertriebsleute und sie können ganze Vertriebsteams deutlich effektiver machen, ganz ohne einen Abschluss in Informatik. Da derzeit viel über KI als Jobkiller diskutiert wird, fühlen wir uns geehrt, eine sich schnell verbreitende Position vorzustellen, die zeigt, dass KI auch Jobs kreieren kann."

"Clay bekämpft gezielt KI-Spam. Während viele befürchten, dass KI zu einer Flut von Inhalten führt, nutzen unsere Kunden KI, um weniger, aber sehr viel bessere Nachrichten zu senden," sagte Varun Anand, Clay Mitgründer. "Traditionelle Vertriebsteams stehen vor der Wahl zwischen hohem Volumen und hoher Qualität. Mit Clay's KI-Research-Agenten der mehr als eine Milliarde Aufgaben erledigt ist beides möglich."

"Clay ist das erste und einzige Unternehmen, das für die Markteinführung eine Engineering-Methode entwickelt hat. Mit dieser Plattform verfügen Vertriebs- und Marketingteams über Workflows, von denen sie zuvor nur träumen konnten. Nach Gesprächen mit mehr als 100 Vertriebs- und Marketingführungskräften ist klar, dass Clay den Maßstab für führende Unternehmen setzt, wenn es um die Anwendung von KI für Vertrieb und Marketing geht" sagte Jane Alexander, Partner bei CapitalG. "Wir fühlen uns geehrt, Clay zusammen mit Kareem, Varun und dem Team zur führenden GTM-Plattform der KI-Ära zu entwickeln."

Die Finanzmittel werden genutzt, um die Produktentwicklung von Clay zu beschleunigen und um GTM-Engineering zu einem Karriereweg zu machen. "Wir fördern ein ganzes wirtschaftliches Ökosystem," sagte Amin. "Wir möchten es allen ermöglichen, ein stabiles System für die Generierung von Umsätzen zu errichten, unabhängig vom technischen Hintergrund."

Clay wurde 2017 von Kareem Amin gegründet, 2021 kam Varun Anand als Mitgründer hinzu. Clay ist die führende GTM-Entwicklungsplattform, mit deren Hilfe Unternehmen Wachstumsideen mithilfe von KI und Automatisierung wahr werden lassen können. Die Plattform kombiniert Daten aus mehr als 150 Quellen mi KI-Research-Funktionen, wodurch ein hochgradig personalisiertes Targeting möglich wird. Clay hat seinen Hauptsitz in New York und betreut weltweit mehr als 10.000 Kunden.

CapitalG, Alphabet's unabhängiger Wachstumsfonds, investiert in wegweisende Unternehmen, die die Bereiche Infrastruktur, Sicherheit und Datenverarbeitung transformieren. Dazu gehören Fintechs, Verbraucherdienste und Marketplaces. CapitalG fühlt sich geehrt, Unternehmen wie Abridge, CrowdStrike, Databricks, Duolingo, Freshworks, Gusto, Monzo, Stripe und UiPath unterstützen zu dürfen.

