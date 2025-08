Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Bybit (https://www.bybit.com/en/press), die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat die Unterstützung für USDT0 (https://usdt0.to/), das einheitliche Liquiditätsnetzwerk für die weltweit am häufigsten verwendete Stablecoin Tether (https://tether.to/)(USDT), erweitert und ermöglicht nun native Ein- und Auszahlungen auf HyperEVM, Corn und Berachain. Dieser Schritt beschleunigt die Dynamik der Branche hin zu einer einheitlichen Stablecoin-Liquidität und stärkt die Infrastruktur für eine wirklich interoperable dezentrale Finanzwirtschaft (DeFi).USDT0 basiert auf dem Omnichain Fungible Token (OFT)-Standard von LayerZero und macht Fragmented Bridges, Wrapped Assets und doppelte Liquiditätspools überflüssig. Mit dieser Integration wird Bybit zu einer der ersten großen zentralisierten Plattformen, die nahtlosen Zugang zu nativen, kettenübergreifenden Stablecoin-Funktionen in drei der innovativsten Layer-1-Ökosysteme der Branche bietet.Ein neuer Standard für Stablecoin-LiquiditätDie zusätzliche Unterstützung von USDT0 auf HyperEVM, Corn und Berachain bietet entscheidende Vorteile:- Kapitaleffizienz: Einheitliche USDT-Liquidität über Ketten hinweg, ohne synthetische oder überbrückte Vermögenswerte- Reibungslose UX: Native Transfers mit nachweislicher 1:1-Unterstützung und ohne Vertrauensvorschuss- Wachstum des Ökosystems: Sofortiger Zugang zu Liquidität in institutioneller Qualität für neue und aufstrebende KettenUSDT0 ist bereits auf Arbitrum, Optimism, Unichain und anderen Plattformen verfügbar - und seine Ausweitung auf HyperEVM, Corn und Berachain festigt seine Rolle als Infrastruktur für Stablecoins der nächsten Generation weiter.Nahtloses Onboarding, exklusive BelohnungenUm diesen Meilenstein zu feiern, hat Bybit eine zeitlich begrenzte Kampagne (https://announcements.bybit.com/article/-bybit-launches-usdt-on-hyperevm-corn-berachain-enjoy-0-fee-withdrawals-earn-up-to-100-apr--bltf79b378b5aa01a7a/) gestartet:- Gebührenfreie Abhebungen für USDT0 auf HyperEVM, Corn und Berachain- Erhöhte Staking-Prämien von bis zu 100 % APR für berechtigte EinzahlungenDie Kampagne läuft vom 4. August 2025 bis auf weiteres.Bybit / TheCryptoArk / IMakeItInformationen zu BybitBybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com (http://bybit.com/).

Informationen zu USDT0USDT0, das einheitliche Liquiditätsnetzwerk für USDT, vereinfacht den kettenübergreifenden Transfer ohne fragmentierte Pools oder komplexe Brücken. Als einheitliches Gateway für die Interoperabilität und Expansion von USDT vereinfacht USDT0 die kettenübergreifende Liquidität, verbessert die Zugänglichkeit und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten für Tether-Inhaber, Unternehmen und DeFi-Plattformen. Mit dem Fokus auf Effizienz und Skalierbarkeit definiert USDT0 neu, wie USDT über Netzwerke hinweg funktioniert. Mit dem Fokus auf Effizienz und Skalierbarkeit definiert USDT0 neu, wie USDT über Netzwerke hinweg funktioniert.