Beste Memecoins, die auch in diesem Umfeld im Preis steigen

Während die bereits gelisteten Memecoins aufgrund des bärischen Marktumfeldes gefährdet sind, bieten Memetoken-Presales nun eine attraktive Alternative. Denn diese verwenden meist schrittweise Preiserhöhungen und zahlen zu Beginn höhere Staking-Renditen. Erfahren Sie jetzt in diesem Artikel, welche von ihnen ein besonders großes Potenzial bieten.

Beste Memecoins Platz 1: Maxi Doge (MAXI)

Während andere Memecoins nur für Memes aus Spaß entstanden sind, entstammt Maxi Doge einer anderen Zucht. Er wurde als einer der besten Memecoins schon seit seiner Geburt auf den maximalen Pump und Gain getrimmt, wobei er mit dem Motto antritt: No pain, no gain. Im Vergleich zu anderen Leichtgewichten wie Dogecoin will Maxi Doge richtig auf Masse gehen und die Messlatte der besten Memecoins künftig mit neuen Rekorden höher legen.

Um dies zu erreichen, zielt er mit seinen 1.000x-Nahrungsergänzungsmitteln und dem Maxi Funds auf die maximale Steigerung des Pumps ab. Unter anderem ist dafür der Start eines eigenen Futures mit einem Hebel von 1.000x geplant. Mit diesem können auch mit kleinen Beträgen große Pumps erreicht werden, womit er zusammen mit seiner Gemeinschaft aus Maximalisten schnell eine große Masse und einen der besten Memecoins aufbauen kann.

https://twitter.com/MaxiDoge_/status/1950215766105559470

Dabei werden die wagemutigsten Trader für ihren Mut und ihre Unterstützung mit attraktiven Belohnungen aus dem Maxi Funds belohnt. Somit kann einer der besten Memecoins über zusätzliche Stimulierungen für den maximalen Pump sorgen. Darüber hinaus handelt es sich dabei um ein einzigartiges Konzept, welches andere Memetoken inspirieren kann. Als Innovator könnte er sich dabei besonders gut entwickeln.

Unter die besten Memecoins kann es Maxi Doge auch leichter mithilfe des hohen Anteils von 40 % der Gesamtversorgung schaffen, welche für das Marketing eingeplant ist. Auf diese Weise sorgt er leichter für eine höhere Viralität, was ebenfalls für einen zusätzlichen Pump ermöglicht. Somit lässt Maxi Doge als Maximalist keinerlei Hilfsmittel aus, um zum King of Pumps 2025 zu werden.

Wer sich dem Trainingsplan von Maxi Doge anschließen und diesen noch mit einigen 1.000x-Supplements ergänzen will, kann dies nun noch über den Vorverkauf tun. In diesem werden die MAXI-Token nach einer Finanzierungssumme von 362.725 USD noch für die nächsten 32 Stunden für 0,0002505 USD angeboten. Besonders hoch fällt auch noch die Staking-Rendite für frühe Unterstützer mit dynamischen 720 % pro Jahr aus.

Jetzt in Maxi Doge investieren!

Beste Memecoins Platz 2: Snorter (SNORT)

Der Markt der Memecoins ist mittlerweile immer komplexer geworden, da nach dem Erfolg von Pump.Fun viele neue Anbieter auf Blockchains erschienen sind, wie zuletzt Let's Bonk. Daher müssen Investoren immer mehr Chains und Ökosysteme abdecken, damit sie nicht die meiste Action verpassen, wenn sich der Memecoin-Boom wieder auf ein anderes Netzwerk oder eine andere Plattform verlagert. Für den maximalen Komfort dabei soll Snorter sorgen.

Denn es ist ein Multichain-Handelsroboter, der auf der Solana-Chain beheimatet ist, um eine exzellente Geschwindigkeit und niedrige Gebühren zu bieten. Darüber hinaus nutzt er eine Solana-Node und einen eigenen RPC-Zugang, womit es der schnellste und günstigste Krypto-Handelsroboter werden soll. Aus diesem Grunde ist auch anzunehmen, dass die generell an höheren Gewinnen interessierten Trader früher oder später zu ihm wechseln werden.

Building something huge. The future's set in stone. pic.twitter.com/ZtGV9yRV4c - Snorter (@SnorterToken) July 30, 2025

Einen besonders großen Vorteil bietet Snorter beim Sniping, bei dem Sekunden theoretisch über Millionen US-Dollar entscheiden. Schließlich sind die neu gelisteten Coins zu Beginn besonders günstig und können daher auch deutlich höhere Kursanstiege verbuchen. In dieser Hinsicht stellt sich Snorter somit als die erste Wahl und daher als einer der besten Memecoins auf.

Der über den Telegram-Messenger nutzbare Handelsroboter mit erweiterten Funktionen richtet sich jedoch nicht nur an Profitrader, welche die letzten 20 % nach dem Pareto-Prinzip aus ihrem Trading herausholen wollen. Stattdessen können sich Anfänger auch einfach an den Experten orientieren und deren Handelssignale kopieren. Dabei lassen sich die Chance und das Risiko an die Nutzerbedürfnisse anpassen, womit er noch besser individualisierbar ist.

Snorter hat auch an Community-Aspekte gedacht und veranstaltet regelmäßig Trading-Wettbewerbe mit attraktiven Belohnungen. Somit kann er schneller eine Gemeinschaft von Unterstützern aufbauen und durch sein Branding leichter eine größere Viralität erlangen. Bisher hat der Presale 2,79 Mio. USD eingenommen und bietet den Utilitytoken SNORT noch rabattiert unter dem späteren Listungspreis an. Für das Staking erhält man derzeit 156 % pro Jahr.

Jetzt in Snorter investieren!

Beste Memecoins Platz 3: TOKEN6900 (T6900)

Nach dem Start von Dogecoin und dem Boom im vergangenen Jahr hat sich auch der Memecoin-Sektor immer stärker differenziert. Während sich viele von ihnen auf verlockende Buzzwords, sinnlose Apps und andere gefährliche Unterfangen fokussieren, stellt der TOKEN6900 die pure Memecoin-Vibe-Energie dar. Somit lassen sich die Investoren nicht von Wirtschaftsdaten, On-Chain-Aktivitäten oder mehr von ihrem Weg abbringen.

Stattdessen wollen sie jeden Tag zum Wochenende machen, weshalb sie auf Fiatwährungen mit ihren langweilige und manipulativen Stablecoin verzichten. Sie erschaffen sich stattdessen ihr eigenes Währungssystem der hirnverbrannten Finanzen, wobei nicht wie Fiats unendlich viele neue erstellt werden, weshalb der T6900 nicht wie diese mit Papier, sondern eher mit Gold zu vergleichen ist. Daher zählt er auch zu den besten Memecoins.

Gunna drop the hottest tune of 2025 this Saturday



Token6900 is the new meta pic.twitter.com/GZZhcjud6j - Token6900 (@Token_6900) July 30, 2025

Im Unterschied zu vielen anderen Memetoken setzt der TOKEN6900 auf lustige Videos, welche bekannterweise 3x bis 5x häufiger als Bilder und 12x mal so oft wie Text geteilt werden. Auch sind sie laut den Conversions 80 bis 300 % effektiver, womit das Projekt wesentlich viraler als viele andere werden kann. All dies rückt den T6900 leichter in das Zentrum der Aufmerksamkeit der Krypto-Community und macht ihn zu einem der besten Memecoins.

Der TOKEN6900 wurde für das KI-Zeitalter erschaffen, welcher zum Gipfel der menschlichen Dummheit wird, während die Humanoiden das Denken immer stärker an die KIs übertragen. Somit können sich die Menschen vollkommen der Dekadenz und der Degeneriertheit hingeben, während sie in dem viralen Kult von TOKEN6900 ihren neuen Sinn abseits der Arbeit erkannt haben. Dabei wird dem 69er-Kult eine Achterbahnfahrt voller Möglichkeiten geboten.

Viele haben sich für den Chaos-Button anstelle des digitalen Euros und somit für einen Reset ihres Finanzsystems entschieden. So konnten mit den Presale bereits über 1,63 Mio. USD erzielt werden, um den größten Unsinn des Krypto-Marktes zu finanzieren und die größte Viralität zu erreichen. Für die nächsten 48 Stunden stehen die T6900-Coins noch für einen Preis von 0,00685 USD zur Verfügung. Zudem können sie für dynamische 38 % pro Jahr gestakt werden.

Jetzt in TOKEN6900 investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.