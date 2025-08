Lowe's Companies: Technischer Ausbruch nach monatelanger Seitwärtsbewegung!

Chance oder Fehlsignal?

Rückblick

Das Unternehmen leidet unter einem verhaltenen Konsumverhalten im Heimwerker-Segment. Seit April hat sich der Kurs in einem breiten Seitwärtskanal, dessen obere Begrenzung bei ca. 237 USD lag, bewegt. Der jüngste Anstieg hat den Kurs über diesen Widerstand getrieben. Dies signalisiert, dass die Bullen die Kontrolle übernehmen und die Aktie möglicherweise in eine neue Aufwärtsphase eintritt.

Lowe's-Aktie: Chart vom 05.08.2025, Kürzel: LOW Kurs: 237.73 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Aus technischer Sicht ist der Ausbruch der Lowe's-Aktie über die Widerstandszone bei 237 US-Dollar ein starkes Signal für eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Das nächste Kursziel im Bereich von 260 US-Dollar sein.

Mögliches bärisches Szenario

Wenn der Kurs wieder in den alten Seitwärtskanal zurückfällt, könnte es rasch bis zur nächsten wichtigen Unterstützung bei rund 220 US-Dollar nach unten gehen.

Meinung

Lowe's konzentriert sich weiterhin auf seine "Total Home"-Strategie, um sowohl Heimwerker als auch professionelle Handwerker anzusprechen. Die Investitionen in digitale Tools und der Ausbau des Angebots für Profis sind zentrale Bestandteile dieser Strategie. Das Durchschnittsalter eines Eigenheims in den USA steigt im Laufe der Jahre weiter an. Ältere Häuser erfordern mehr Wartung und Instandhaltung. Wenn sich die Nachfrage im Heimwerker- und Handwerker-Segment erholt, wird Lowe's trotz kurzfristiger Herausforderungen langfristig wachsen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 131.04 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 632.04 Mio. USD

Meine Meinung zu Lowe's Companies ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in CTAS hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.