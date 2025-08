Pump.Fun schwächelt, aber für Memecoin-Sniper Snorter Bot ist es egal

Die Memecoin-Launchplattform Pump.Fun verschwindet immer stärker in der Bedeutungslosigkeit, während ihr Konkurrent Let's Bonk weitere Marktanteile übernimmt. Für den neuen Memecoin-Trading-Bot Snorter spielt es jedoch nur eine untergeordnete Rolle, da dessen Nutzer auch die 100x-Coins von anderen Launchpads handeln können.

Über seinen Vorverkauf hat Snorter bisher fast 3 Mio. USD eingenommen, welche in die Entwicklung des Trading-Bots fließen, der die Mempools und DEX-Aktivität von allen Launchplattformen überwacht. Daher wird nun auch Let's Bonk neben anderen Plattformen ein Bestandteil des Radars von Snorter.

Frühe Investoren können sich bei dem Kauf der SNORT-Coins über den Presale noch einen attraktiven Rabatt sichern. Derzeit werden sie für 0,1003 USD angeboten, was jedoch nur noch für weniger als 17 Stunden gilt. Denn dann wird die aktuelle Vorverkaufsphase abgeschlossen und der Preis erhöht.

Let's Bonk überholt Pump.Fun

Während Let's Bonk Pump.Fun schon bei vielen Parametern überholt hat, steht der alte Platzhirsch kurz davor, seinen Titel bald an den Neuaufsteiger zu verlieren. So konnte dieser schon seit Juli beim täglichen Volumen, den Token-Starts und den Einnahmen die Führung übernehmen.

Während auf Let's Bonk in dieser Zeit durchschnittlich 15.000 Memecoins und in der Spitze über 28.000 pro Tag gestartet wurden, waren es auf Pump.Fun meist unter 10.000. Auch zuletzt verzeichnete Bonk 18.000 und Pump.Fun nur 5.400.

Ähnlich sieht es bei den Umsätzen aus, wie sich an dem untenstehenden Bild erkennen lässt. So hat Bonk über die vergangenen 24 Stunden 1,1 Mio. USD eingenommen, während es bei Pump.Fun nur 273.000 USD waren.

Quelle: Dune Analytics

Somit wird klar, dass Pump.Fun langsam an Bedeutung verliert. Im Vergleich zu dem Presale aus dem vergangenen Monat mit Einnahmen in Höhe von 500 Mio. USD in wenigen Minuten ist dies eine deutliche Verschlechterung. Dabei ist der PUMP-Coin im Vergleich zu seinem Allzeithoch von 0,01214 USD mittlerweile um 73,2 % gefallen.

Die Memecoins verschwinden nicht, aber die Entwickler wenden sich den nächsten großen Projekten zu. So konnte Let's Bonk unter anderem mit automatischen Listungen, integrierter Liquidität und höherer Entwickler-Gewinnbeteiligungen von 1 % des Volumens im Vergleich zu 0,05 % punkten. Ein weiterer Grund, der diese Entwicklung angetrieben hat, ist die große Bonk-Community.

Der Snorter Bot wurde hingegen dafür entwickelt, in mehreren unterschiedlichen Ökosystemen zu operieren. Daher kann er auf verschiedenen Chains in Echtzeit die Moonshot-Möglichkeiten aufzeigen. Jedoch soll es nicht nur darum gehen, den nächsten Breakout-Trade zu finden, sondern ebenso bietet er einzigartige Vorteile.

Telegram-Bot-Trader migrieren ebenfalls und Snorter ist ihr nächstes Ziel

So wie eine Verschiebung in dem Memecoin-Sektor von Pump.Fun zu Let's Bonk festzustellen ist, scheinen sich auch die Telegram-Bot-Trader nun verstärkt dem Snorter Bot zuzuwenden, wie die Kapitalzuflüsse des Presales verdeutlichen. Dieser konnte eine so große Unterstützung erfahren, da Anleger in ihm ein einzigartiges Potenzial erkannt haben, das die Marktführer übertrifft.

Einer seiner größten Vorteile sind die niedrigen Gebühren, die für die Tokeninhaber nur bei 0,85 % liegen und somit die niedrigsten des Web3 sind. Kein anderer Handelsroboter wie Banana Gun, Maestro und Trojan kann mithalten.

Zudem verfügt er über eine schnelle Sniping-Funktion, welche mit Präzision die Memecoins bei ihren Starts aufspüren soll. Möglich wird dies über den Scanner, der in Echtzeit Memepool und DEX-Events überwacht.

Sobald Liquidität hinzugefügt wird, kann der Snorter Bot innerhalb von Millisekunden die Order ausführt. Mithilfe von privaten RPC-Endpunkten wird dieser Vorteil sogar noch einmal gesteigert, da die Liquiditätspools und die handelbaren Kryptowährungen sofort identifiziert werden.

Durch die Wahl von Solana als Blockchain werden die Vorteile bezüglich der Kosten und Geschwindigkeit noch einmal vergrößert. Somit können ihm auch nicht die Ethereum-Bots gefährlich werden, welche mittlerweile ebenfalls auf anderen Chain operieren. Denn sie neigen noch immer zu Transaktionsverzögerungen und höhere Kosten.

Ein weiteres wichtiges Element von Snorter sind die Möglichkeiten für die Risikokontrolle. So werden die Nutzer unter anderem mit dem MEV-Schutz vor Bots und Validatoren bewahrt, welche die Transaktionen aus finanziellen Gründen neuanordnen, was zu Preisverzerrungen führt.

Außerdem werden die Anwender vor Honeypots geschützt, wofür die Smart Contracts vorher auf Risiken überprüft werden. Damit können Anleger die Coins vermeiden, welche die Assets der Anleger gefangen halten und anderweitig stehlen.

Wegen all dieser Vorteile wird der Snorter Bot bereits als der Handelsroboter der nächsten Generation bezeichnet. So wurde er für die aktuellen Anforderungen des Marktes entwickelt und auf diese abgestimmt, um somit zum nächsten Marktführer zu werden.

Quelle: https://snortertoken.com/

So sieht die Zukunft der Memecoins mit Let's Bonk und Snorter Bot aus

Sobald der Snorter Bot in den nächsten Monaten gelauncht wird und Let's Bonk den Markt der Memecoins dominiert, könnte sich der Handelsfluss folgendermaßen gestalten:

Durch die automatische Listung von Let's Bonk werden neue Memetoken fast sofort auf Raydium oder Jupiters LaunchLab herausgegeben. Dabei werden von Snorter der Mempool und die DEX-Smart-Contracts auf diese Ereignisse überprüft, um in Echtzeit zu erkennen, wann ein neuer Pool erstellt und Liquidität hinzugefügt wird.

Sobald ein neuer Memecoin die Bindungskurve von Let's Bonk erreicht hat, wird dieser bereits von dem Snorter Bot erfasst, sofern die LP-Adresse und das handelbare Paar bestätigt wurden. Dann wird die Order innerhalb von Millisekunden ausgeführt. Dabei sorgt sein besonderes Design für extrem niedrige Gebühren und eine blitzschnelle Geschwindigkeit.

Sofern das Volumen von Let's Bonk zunimmt, kann Snorter diese Liquiditätskontrakte auf eine Whitelist setzen, um somit noch schneller die Neustarts mit einem großen Renditepotenzial zu finden.

Die Inhaber des SNORT-Coins erhalten dabei noch größere Vorteile. So werden auf diese Weise die Gebühren auf 0,85 % gesenkt, höhere Handelskapazitäten freigeschaltet und ein frühzeitiger Zugang zu neuen Funktionen geboten. Damit können die Anleger wiederum schnellere Einstiege und größere Renditen erhalten.

https://twitter.com/SnorterToken/status/1951266806452178944

In einem so schnelllebigen Markt wie von Let's Bonk zählen Sekunden. Mithilfe der exzellenten Geschwindigkeit von Snorter können diese in die nächste Chance verwandelt werden, um einen 100x-Memecoin zu ergattern.

Presale von Snorter Bot ist ein Disruptor für die Telegram-Trading-Bots

Insbesondere der Markt der Kryptowährungen ist für seine großen Revolutionen bekannt und daher wäre es nicht verwunderlich, wenn Let's Bonk nun das Ende für Pump.Fun bedeuten würde. Bald wird zudem der Snorter Bot live gehen, mit dem andere Handelsroboter nicht mithalten können.

Sofern Sie sich für diesen und seinen SNORT-Coin noch gute Konditionen sichern wollen, steht Ihnen derzeit noch der Presale zur Verfügung. Öffnen Sie dafür einfach die Website und synchronisieren mit dieser Ihre digitale Geldbörse, um anschließend mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder mit Bankkarten und Fiatwährungen zu zahlen.

Das Team von Snorter empfiehlt für die Teilnahme am Vorverkauf die Best Wallet, welche einzigartige Vorteile für Krypto-Presales bereitstellt. So können Sie über diese und die "Upcoming Tokens" direkt an diesem teilnehmen. Herunterladbar ist sie über Google Play und Apple App Store.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Snorter auf X und Instagram an, um über die neuesten Entwicklungen aufgeklärt zu werden.

Die Jagd nach den nächsten 100x beginnt hier. Besuchen Sie Snorter Token.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.