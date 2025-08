© Foto: - | -

Tyson Foods befindet sich derzeit in einem zyklischen Tief - was sich auch in einer günstigen Aktienbewertung widerspiegelt.Das weltweit tätige Unternehmen mit Sitz in Springdale, Arkansas, verarbeitet Rinder, Schweine und Hühner zu Frischfleisch, tiefgekühlten Produkten und verzehrfertigen Fleischwaren wie Nuggets, Patties und Würstchen. Zum Sortiment gehören Fertiggerichte, Snacks und internationale Spezialitäten unter bekannten Marken wie Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm und Ball Park. Der Konzern verfügt über eine starke vertikale Integration - von der Tierzucht bis zur Verarbeitung. Die breite Markenpalette und globale Präsenz sichern eine hohe Marktpenetration. Innovationskraft bei …