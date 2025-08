Centennial, Colo. (ots/PRNewswire) -In einem strategischen Schritt, der darauf abzielt, die Umstellung des Marktes für Pilotenschulungsflugzeuge auf Elektroflugzeuge zu fördern, unterzeichneten Bye Aerospace und Electro.Aero am 23. Juli 2025 auf der Luftfahrtmesse EAA AirVenture Oshkosh 2025 eine Absichtserklärung (MOU), um gemeinsam tragbare Schnellladelösungen für die eFlyer-Flotte zu entwickeln. Diese Partnerschaft verbindet modernste Antriebstechnologie mit einer luftfahrtfreundlichen Ladeinfrastruktur der nächsten Generation und bietet skalierbare Lösungen für eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Luftfahrt: Pilotenausbildung.Die Zusammenarbeit zielt auf einen schnell wachsenden Markt. Laut Fortune Business Insights wurde der globale Markt für Pilotenausbildung im Jahr 2024 auf 9,37 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2032 voraussichtlich 24,86 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,7%. Allein in den USA wurde der Markt für die Pilotenausbildung im Jahr 2022 auf 1,57 Milliarden Dollar geschätzt und soll bis 2030 4,93 Milliarden Dollar erreichen, mit einer CAGR von 15,4%.Bye Aerospace steht kurz vor einem wichtigen Meilenstein: Der Prototyp des eFlyer 2 in Originalgröße wird auf dem Centennial Airport (KAPA) in Colorado gefertigt. Die 40-kW-, 80-kW- und 240-kW-Ladegeräte von Electro.Aero - mit tragbarem Design und für das 240-kW-Ladegerät mit Doppelkabelfunktion - ermöglichen das Aufladen in weniger als 30 Minuten zwischen den Flügen, einschließlich des gleichzeitigen Aufladens von zwei Flugzeugen mit dem größeren tragbaren Ladegerät. Diese hohe Durchsatzleistung bedeutet für Flugschulen, Leasingunternehmen und private Eigentümer erhebliche betriebliche und finanzielle Effizienzgewinne.Rod Zastrow, CEO von Bye Aerospace, kommentierte:"Während wir uns auf den Erstflug unseres Prototyps in Originalgröße vorbereiten, sind wir begeistert, mit Electro Aero zusammenzuarbeiten, um den operationellen Nutzen unserer kombinierten Technologien für diesen stark unterversorgten Markt der Pilotenausbildung zu demonstrieren. Die Pilotenausbildungsbranche braucht - und wir haben die Absicht, sie zu beliefern - Flugzeuge, die weniger kostspielig zu fliegen sind, und betrieblich wirksame Ladesysteme. Wir freuen uns sehr, dass wir nun zwei Flugzeuge gleichzeitig in weniger als 30 Minuten schnell aufladen können. Das bedeutet, dass unsere Kunden endlich in der Lage sind, das anspruchsvolle Tempo des Flugunterrichts mit Zuverlässigkeit, Effizienz und drastisch niedrigeren Betriebskosten zu bewältigen."Joshua Portlock, CEO von Electro Aero, fügte hinzu:"Wir von Electro.Aero freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem Branchenprimus im Bereich der rein elektrischen Starrflügelflugzeuge. Wir stellen uns vor, dass unsere tragbaren Schnellladegeräte dazu beitragen, die vielen vollelektrischen eFlyer-Flüge zu ermöglichen, die erforderlich sind, um die Zahl der Pilotenschulungen für Fluggesellschaften, die Geschäftsluftfahrt und andere Zwecke zu erhöhen."Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Bereitstellung kommerziell tragfähiger Lösungen für die elektrische Luftfahrt, die sowohl den betrieblichen Anforderungen als auch den Infrastrukturlücken in stark nachgefragten Flugumgebungen gerecht werden.Über Bye AerospaceBye Aerospace ist ein führender Innovator im Bereich der elektrischen Luftfahrt und hat sich zum Ziel gesetzt, den Markt für allgemeine Flugzeuge und Trainingsflugzeuge mit emissionsfreien und kostengünstigen Lösungen zu revolutionieren. Die eFlyer-Plattform, das Flaggschiff des Unternehmens, ist für anspruchsvolle Schulungsumgebungen und den skalierbaren Einsatz in Flotten konzipiert. Bye Aerospace konzentriert sich auf Zertifizierung, Flugeffizienz und Infrastrukturintegration und steht damit an der Spitze des schnell wachsenden Marktes für Elektroflugzeuge.Über Electro.AeroElectro.Aero ist auf die Bereitstellung von luftfahrtfreundlicher Ladeinfrastrukturtechnologie spezialisiert, einschließlich tragbarer und skalierbarer, flugzeugunabhängiger Ladelösungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Perth, Australien, treibt Infrastrukturinnovationen voran, um die nächste Generation der sauberen Luftfahrt zu unterstützen. Die modularen Ladegeräte von Electro Aero sind für Umgebungen mit hohem Durchsatz, wie z. B. Flugtraining, konzipiert und treiben die Elektrifizierung von Starrflüglern auf der ganzen Welt voran.