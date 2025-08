Ergebnisse für Q2 2025: Konzernumsatz von $534 Mio. (+7% bei tatsächlichen Kursen); bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $0,60 Konzernumsatz wächst +6% bei konstanten Wechselkursen (CER) und liegt damit über der Prognose von mindestens +5% (CER); bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $0,62 (CER) übertrifft Prognose von mindestens $0,60 (CER) Bereinigte operative Marge steigt um 1,5 Prozentpunkte auf 29,9% im Vergleich zu 28,4% in Q2 2024 Umsatz mit Diagnostiklösungen steigt um +11% (CER), angetrieben durch QIAstat-Dx (+41% (CER)) und QuantiFERON (+11% (CER)) sowie Partnerschaften im Bereich Begleitdiagnostik

Umsatzprognose für 2025 auf +4-5% (CER) (zuvor etwa +4% (CER)) und Kernumsatzprognose auf +5-6% (CER) (zuvor etwa +5% (CER)) angehoben; Prognose für bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von etwa $2,35 (CER) bestätigt

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute solide Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt gegeben, die über den Erwartungen lagen. Gleichzeitig wurde die Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2025 angehoben und die bereits zu Beginn des Jahres erhöhte Zielvorgabe für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie erneut bestätigt.

Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7% auf $534 Mio., wobei das Wachstum auf Basis konstanter Wechselkurse (CER) mit 6% über der Prognose von mindestens 5% lag. Der um eingestellte Produkte (z.B. NeuMoDx und Dialunox) bereinigte Kernumsatz stieg ebenfalls um 6% (CER). Die bereinigte operative Marge erhöhte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 29,9% des Umsatzes, was auf Effizienzsteigerungen im gesamten Unternehmen zurückzuführen ist, während die Auswirkungen der neuen Zölle aufgefangen werden konnten. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie lag zu tatsächlichen Wechselkursen bei $0,60 und zu konstanten Wechselkursen bei $0,62, und damit über der Prognose von mindestens $0,60 (CER).

Angesichts der soliden Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 und unter Berücksichtigung der aktuellen makroökonomischen Trends (einschließlich der US-amerikanischen und chinesischen Einfuhrzölle) hat QIAGEN seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 auf ein Wachstum von 4-5% (CER) (zuvor etwa 4% (CER)) und ein Kernwachstum von 5-6% (CER) (zuvor etwa 5% (CER)) angehoben und das im April 2025 um sieben Cent erhöhte Ziel für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von etwa $2,35 (CER) erneut bekräftigt. Das Unternehmen erwartet weiterhin eine bereinigte operative Marge von etwa 30%.

"Unsere Teams haben im zweiten Quartal 2025 erneut eine solide Leistung erzielt und unsere Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Ergebnis übertroffen. Während QIAstat-Dx und QuantiFERON ein starkes zweistelliges Wachstum verzeichneten, konnten QIAcuity und QIAGEN Digital Insights ihre Beiträge weiter ausbauen. Im Bereich Probentechnologien verzeichneten vor allem automatisierte Verbrauchsmaterialien eine hohe Nachfrage. Zur Unterstützung zukünftigen Wachstums bereiten wir derzeit die Markteinführung von drei wichtigen neuen Instrumenten vor, die ab Ende 2025 auf den Markt kommen sollen. All diese Ergebnisse spiegeln unser fokussiertes Handeln, unsere strategischen Investitionen und unser diszipliniertes Management wider. Wir sind auf dem besten Weg, unsere aktualisierten Ziele für das Jahr 2025 zu erreichen und ein solides, profitables Wachstum zu erzielen", sagte Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN.

"QIAGEN hat im zweiten Quartal 2025 starke Finanzergebnisse erzielt. Die bereinigte operative Marge stieg auf 29,9%, womit wir schneller als geplant auf unser bis 2028 gesetztes Ziel von mindestens 31% zusteuern. Effizienzsteigerungen und ein diszipliniertes Kostenmanagement unterstützen Reinvestitionen in wichtige Initiativen und sorgen gleichzeitig für einen starken Cashflow. Im Rahmen unserer Kapitalallokationsstrategie haben wir im Jahr 2025 durch einen synthetischen Aktienrückkauf und unsere erste Bardividende mehr als $350 Mio. an unsere Aktionärinnen und Aktionäre zurückgeführt. Wir werden unseren Fokus auch weiterhin auf die Finanzierung von Innovationen und die Schaffung von Mehrwert durch ein ausgewogenes und diszipliniertes Vorgehen legen", sagte Roland Sackers, Chief Financial Officer von QIAGEN.

Anlegerpräsentation und Telefonkonferenz

Für Mittwoch, den 6. August 2025, ist um 15:30 MEZ 14:30 GMT 09:30 EST eine Telefonkonferenz geplant. Die Telefonkonferenz kann unter dem Registereintrag "Investor Relations" auf der Website von QIAGEN (www.qiagen.com) als Audio-Stream live mitverfolgt werden und ist danach als Aufzeichnung verfügbar. Eine Hintergrundpräsentation soll kurz vor der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen unter: https://corporate.qiagen.com/English/investor-relations/events-and-presentations/

Verwendung der bereinigten Ergebnisse

QIAGEN berichtet die bereinigten Ergebnisse und konstanten Wechselkurs (CER)-Kennzahlen gemeinsam mit anderen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen, um einen tiefergehenden Einblick in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu gewähren. Dazu gehören der Kernumsatz (exklusive eingestellter Produkte), die bereinigte Bruttomarge und der bereinigte Bruttogewinn, das bereinigte Betriebsergebnis und der bereinigte Betriebsaufwand, die bereinigte operative Marge, das bereinigte Konzernergebnis, das bereinigte Ergebnis vor Steuern, der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie, das bereinigte EBITDA, die bereinigte Steuerquote und der Free Cashflow. Der Free Cashflow berechnet sich aus dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Auszahlungen für Sachanlagen. Die bereinigten Ergebnisse sind keine GAAP-konformen Kennzahlen, die QIAGEN jedoch als Ergänzung zu den nach GAAP-berichteten Ergebnissen betrachtet. Diese schließen einige Sachverhalte aus, die außerhalb der Kerngeschäftstätigkeit liegen, hohen periodischen Schwankungen zwischen den Berichtszeiträumen unterliegen oder die Vergleichbarkeit mit Wettbewerbern und früheren Ergebnissen beeinträchtigen. QIAGEN verwendet diese nicht GAAP-konformen und währungsbereinigten Kennzahlen auch intern für Planungs-, Prognose-, Berichts- sowie Mitarbeitervergütungszwecke. Diese Kennzahlen ermöglichen einen konsistenten Vergleich der aktuellen und vergangenen Performance, die in der Vergangenheit auf bereinigter Basis dargestellt wurden.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist ein weltweit führender Anbieter von Sample-to-Insight-Lösungen, mit denen Kundinnen und Kunden molekulare Informationen aus biologischen Proben extrahieren und analysieren können, die die Bausteine des Lebens enthalten. Unsere Probentechnologien isolieren und verarbeiten DNA, RNA und Proteine aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Lösungen die Interpretation komplexer Daten unterstützten, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Schritte in optimierte, kosteneffiziente Workflows. QIAGEN bedient weltweit mehr als 500.000 Kunden in den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische F&E und industrielle Anwendungen wie Forensik) und Molekulare Diagnostik (klinische Gesundheitsversorgung). Zum 30. Juni 2025 beschäftigte QIAGEN rund 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Diese Aussagen inklusive solcher über QIAGENs Produkte, den Zeitplan für Entwicklungen, Marketing und/oder regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstumsstrategien, Kollaborationen und operative Ergebnisse, wie der zu erwartende bereinigte Nettoumsatz und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie, basieren auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen. Diese sind jedoch mit Unsicherheiten und Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Herausforderungen bei der Steuerung von Wachstum und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen, Zöllen, Steuergesetzen, regulatorischen Prozessen sowie Abhängigkeiten in der Logistik und Lieferkette); Schwankungen der Betriebsergebnisse und der kommerziellen Entwicklung von Produkten für Kunden in den Bereichen Life Sciences und der klinischen Gesundheitsversorgung, Veränderungen in den Beziehungen zu Kunden, Lieferanten oder strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld und schneller technologischer Wandel sowie Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN Produkten (aufgrund von Faktoren wie Wirtschaftslage, Kundenbudgets und Finanzierungszyklen), das Erlangen und die Aufrechterhaltung von Produktzulassungen sowie Herausforderungen bei der Integration von QIAGENs Produkten in Fertigungsprozesse und der Fertigung im großen Maßstab. Weitere Risiken sind die Marktakzeptanz neuer Produkte, die Integration von Akquisitionen, staatliche Maßnahmen, globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder sonstige Ereignisse "höherer Gewalt". Es besteht außerdem keine Garantie, dass der erwartete Nutzen aus Restrukturierungsprogrammen und Akquisitionen wie erwartet eintritt. Eine ausführlichere Erörterung der Risiken und Unsicherheiten finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem aktuellen Annual Report Form 20-F und anderen Berichten, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereicht oder dieser zur Verfügung gestellt wurden.

