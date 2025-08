Private Asset and Deal Metrics sowie RCA Funds unterstreichen das Engagement von MSCI, GPs mit speziell entwickelten, skalierbaren und datengesteuerten Tools zu unterstützen

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) hat zwei neue Daten- und Analyselösungen auf den Markt gebracht, und zwar Private Asset and Deal Metrics und Real Capital Analytics (RCA) Funds. Die beiden Lösungen sollen General Partners (GPs) tiefere Einblicke und verbesserte Möglichkeiten zur Einbindung von Investoren bieten, sodass sie effektivere Strategien für die Kapitalbildung und die Bereitstellung von Kapital auf den Märkten für private Vermögenswerte und Gewerbeimmobilien entwickeln können.

Private Asset and Deal Metrics basiert auf Daten privater Unternehmen und Deals aus über 26.000 Private-Equity-Buyout-Deals mit einem Nettovermögenswert von 2 Billionen US-Dollar1. Dank der Lösung haben GPs die Möglichkeit, die Performance zu bewerten, Investmentthemen zu validieren und Limited Partners (LPs) überzeugender anzusprechen.

RCA Funds stellt globale Informationen über institutionelle Immobilienfonds bereit. Es greift auf die Profile von über 1.600 GPs und 800 LPs sowie auf Daten über mehr als 8.000 Immobilienfonds zurück2. Die Lösung unterstützt GPs bei der Kapitalbeschaffung, indem sie tiefe Einblicke in die Investitionskriterien von LPs gewährt. Außerdem hilft sie den GPs, die Beziehungen zu den Investoren durch eine transparente Fondsperformance für ein besseres Reporting zu stärken.

In der letzten MSCI General Partner Survey gaben mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer an, dass sie Schwierigkeiten dabei haben, attraktive Deals ausfindig zu machen. Ein Drittel von ihnen nannte Fundraising und Kapitalfluss als ihre größten Herausforderungen. Da GPs in einem komplexen und zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld agieren, wurden diese neuen Lösungen entwickelt, um kritische Lücken in Bezug auf Datentransparenz, Benchmarking und Entscheidungsfindungsmöglichkeiten über den gesamten Lebenszyklus von Kapitalinvestitionen zu schließen.

"GPs operieren in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld, stehen unter zunehmendem Druck und sind mit einem verschärften Wettbewerb um Kapital und Geschäftsabschlüsse sowie einer zunehmenden kritischen Beobachtung durch Investoren und Regulierungsbehörden konfrontiert", sagte Luke Flemmer, Head of Private Assets bei MSCI. "Unser Ziel ist die Bereitstellung von Lösungen, dank derer General Partner ihren Wert klarer herausstellen, effizienter und transparenter arbeiten und das Engagement der Investoren stärken können. Daher wollen wir eine robuste Suite mit skalierbaren Tools, Analysen und Einblicken von institutioneller Qualität entwickeln, die den Erfolg unserer Kunden fördern und die Transparenz auf den privaten Märkten erhöhen."

MSCI arbeitet auch weiterhin daran, innovative und technologiegestützte Lösungen einzuführen, die den Bedürfnissen aller Arten von Privatmarktakteuren gerecht werden. Diese neuen Produkte bauen auf dem kontinuierlichen Engagement des Unternehmens zur Unterstützung der GP-Community auf. Diese neuen Lösungen erweitern die spezielle Produktpalette, die MSCI für GPs anbietet. Dazu gehören Private Capital Intel, das Kunden die Möglichkeit bietet, die Performance anhand eines der größten Pools von Privatkapitaldaten mit einer umfassenden Abdeckung historischer Profile, die direkt von LPs stammen, zu vergleichen. Außerdem wurde kürzlich eine Partnerschaft mit Intapp geschlossen, um erweiterte Informationen zum Privatkapitalmarkt zu liefern.

1 Stand: Q2 2025 2 Stand: Q2 2025

