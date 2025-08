EQS-Ad-hoc: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kooperation

H2APEX und Copenhagen Infrastructure Partners schließen strategische Partnerschaft für wegweisendes Wasserstoffprojekt in Lubmin



05.08.2025 / 22:31 CET/CEST

H2APEX und Copenhagen Infrastructure Partners schließen strategische Partnerschaft für wegweisendes Wasserstoffprojekt in Lubmin Grevenmacher, 05. August 2025 - Die H2APEX Group SCA ("H2APEX") gibt bekannt, dass sich Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) - eine Investmentgesellschaft im Bereich Energieinfrastrukturinvestitionen - durch seinen Energy Transition Fund (CI ETF I) als strategischer Investor an der ersten Ausbaustufe des IPCEI-geförderten Wasserstoffprojekts von H2APEX in Lubmin mit 70% mehrheitlich beteiligt. Ziel der vertraglichen Vereinbarung ist es, die Vorfinanzierung der IPCEI-Förderung der Europäischen Union (EU) in Höhe von EUR 167 Mio. sowie die Aufbringung der darüber hinaus benötigten finanziellen Mittel sicherzustellen. Copenhagen Infrastructure Partners wird EUR 15 Mio. in die Projektphase bis zur finalen Investitionsentscheidung investieren. Die Vertragsparteien streben an das Gesamtprojektvolumen von mehreren hundert Millionen Euro bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme gemeinschaftlich zu finanzieren, sofern dies effizient realisierbar und langfristig tragfähig ist. H2APEX plant mittels der ersten Ausbaustufe jährlich bis zu 10.000 t grünen Wasserstoff zu produzieren. Dies entspricht einer Produktionskapazität von 100 MW. Bis zu den weiterführenden Baumaßnahmen, die für 2026 anvisiert sind, steht vor allem die Reservierung bzw. Bestellung von Komponenten sowie die Fortführung des Genehmigungsverfahrens im Mittelpunkt. Langfristig plant H2APEX in Lubmin eine Gesamtkapazität von mehr als 1.000 MW zu realisieren. Für weitere Informationen: E-Mail: investor.relations@h2apex.com

