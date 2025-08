Meydan Free Zone schließt sich mit Alaan zusammen, um Start-ups nahtlose Finanzinstrumente anzubieten. Unternehmen erhalten Zugang zu unbegrenzten intelligenten Firmenkarten, KI-gestützter Ausgabenverfolgung und 2 % Cashback, die in ihre Gewerbelizenz integriert sind. Dies optimiert die Einrichtung, Ausgabenkontrolle und Compliance vom ersten Tag an.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Alaan und Meydan Free Zone

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Meydan Free Zone (Freihandelszone Meydan), die einzige zu 100 % digitale Freihandelszone der Vereinigten Arabischen Emirate, hat eine strategische Partnerschaft mit Alaan, der führenden Plattform für Firmenkreditkarten und Spesenmanagement in der Region, bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit bringt intelligente Finanzautomatisierung direkt in den Prozess der Unternehmensgründung ein und ermöglicht Gründern einen Start mit integrierter Transparenz, Kontrolle und Geschwindigkeit.

Durch diese Partnerschaft erhalten alle neuen Unternehmen, die sich vor dem 31. August 2025 in der Meydan Free Zone registrieren, zwölf Monate lang kostenlosen Zugang zum Premium-Tarif von Alaan im Wert von 6.000 AED. Dies beinhaltet:

Unbegrenzte Visa-Firmenkarten für Teams und Gründer

2 % Cashback für internationale Ausgaben (ideal für Software, Anzeigen, Online-Dienste)

Zugang zum unbegrenzten Cashback-Programm von Alaan für staatliche Zahlungen, Kraftstoff, Versorgungsleistungen und mehr, sofern die Kriterien erfüllt sind



"Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, Gründern eine erstklassige Erfahrung zu bieten", sagt Mohammad Bin Humaidan Al Falasi, Direktor für Freihandelszonen-Lizenzierung bei Meydan Free Zone. "Durch die Integration der Plattform von Alaan helfen wir jedem neuen Unternehmen, vom ersten Tag an eine Echtzeit-Finanzkontrolle zu erlangen - ohne Reibungsverluste, ohne Verzögerungen und ohne blinde Flecken."

Mit den Tools von Alaan können Unternehmen ihre Ausgabenrichtlinien automatisieren, Belege sofort abgleichen, Mehrwertsteuerdaten extrahieren und sich nahtlos in Buchhaltungssysteme wie QuickBooks, Xero und SAP integrieren.

Mit Bankdienstleistungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, 0 % Körperschaftssteuer für berechtigte Unternehmen und über 2.500 lizenzierten Aktivitäten ergänzt die Meydan Free Zone dies durch eine vollständig digitale Lizenzierung, die über ihre Flaggschiff-Lizenz Fawri in weniger als 60 Minuten bereitgestellt wird.

"Alaan wurde entwickelt, um die Art und Weise zu modernisieren, wie Unternehmen ihre Ausgaben verwalten", sagt Shubhda Hirawat, Chief of Staff bei Alaan. "Unsere Partnerschaft mit der Meydan Free Zone verwirklicht diese Vision für Tausende neuer Unternehmen, die schneller vorankommen, intelligenter arbeiten und die Vorschriften einhalten möchten, ohne dabei in ihren Betriebsabläufen behindert zu werden."

Alaan wurde im Rahmen seiner regionalen Expansion Anfang dieses Jahres auch in Saudi-Arabien eingeführt. Sie führen weiterhin maßgeschneiderte Funktionen für die Einhaltung von Steuervorschriften, Arbeitsabläufen und Dashboards in arabischer Sprache ein und richten sich damit noch stärker an die Vision der Meydan Free Zone aus, Gründer in der gesamten Golf-Kooperationsrat-Region zu unterstützen.

Die Initiative unterstützt auch Dubais langfristiges Ziel, das Wachstum von KMU zu fördern und seine Position als Startrampe für innovationsorientierte Unternehmen zu festigen. Durch die Einbindung der Finanzinfrastruktur in den Einrichtungsprozess ermöglicht die Partnerschaft Gründern aus den Bereichen E-Commerce, Technologie, Beratung und digitale Dienstleistungen, sich auf das Wachstum zu konzentrieren und nicht auf Verwaltungsaufgaben.

Um dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an partnerships@alaanpay.commit dem Betreff "Alaan x Meydan" oder buchen Sie hier eine kurze Demo.

Über die Meydan Free Zone: Die einzige 100 % digitale Freihandelszone der Vereinigten Arabischen Emirate

Die Meydan Free Zone ist einer der zukunftsorientiertesten Wirtschaftsstandorte Dubais. Es bietet eine vollständig digitale Einrichtung, umfassende Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften und Zugang zu über 2.500 Geschäftsaktivitäten. Meydan wurde für Geschwindigkeit, Transparenz und Einfachheit entwickelt und ermöglicht Unternehmern eine sichere Expansion von Dubai in die ganze Welt.

Über Alaan

Alaan ist die größte und umfassendste Plattform für Ausgabenmanagement im Nahen Osten. Die Karten werden von über 1.000 Start-ups, mittelständischen Unternehmen sowie Großkunden genutzt und bedienen mehr als 200.000 Mitarbeiter in verschiedenen Branchen, darunter Technologie, Immobilien, Luftfahrt, Logistik und Einzelhandel. Mit seinen proprietären KI-gestützten Firmenkreditkarten hat Alaan Unternehmen Millionen eingespart und Finanzteams unterstützt, die nach einem technologischen Vorsprung suchen, um Zeit und Geld für ihre Organisationen zu sparen.

Alaan wurde 2022 in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet, expandierte Anfang 2025 nach Saudi-Arabien und wird von Y Combinator unterstützt. G2 stuft Alaan außerdem als die Nummer 1 unter den Ausgabenmanagement-Plattformen im Nahen Osten und Afrika ein.

