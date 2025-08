Der neue TruScale Service unterstützt Unternehmen bei der Reduzierung des gerätebezogenen CO2-Fußabdrucks, der Senkung der Kosten um bis zu 35 und der Verbesserung der Mitarbeitererfahrung, ohne dass Vorabinvestitionen getätigt werden müssen

Das Carbon Impact Portal, Certified Refurbished Devices, Asset Recovery und Offset Services machen aus Nachhaltigkeit einen messbaren Geschäftswert

Lenovo präsentierte heute TruScale Device as a Service (DaaS) for Sustainability, eine modulare Lösung, die Unternehmen dabei hilft, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und zugleich ihre IT zu modernisieren. Die Lösung stellt Unternehmen neue Werkzeuge zur Verfügung, um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, die Lebensdauer von Geräten zu verlängern und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen und das alles gestützt auf über 15 Jahre Erfahrung mit der Wiederverwertung von Lenovo-Geräten und über einer Million verantwortungsvoll ausgemusterter Geräte1

Bei einigen Implementierungen konnten mit TruScale DaaS die gerätebezogenen IT-Kosten um bis zu 35 gesenkt werden2, ohne dass dafür Vorleistungen oder komplexe Beschaffungszyklen erforderlich gewesen wären. In einer aktuellen Branchenstudie wurde ermittelt, dass 62 der Unternehmen aufgrund der damit verbundenen Kosteneinsparungen in Nachhaltigkeit investieren3, was den doppelten finanziellen und ökologischen Wert von Lenovo TruScale DaaS for Sustainability unterstreicht.

Als neueste Erweiterung der bewährten TruScale DaaS-Plattform von Lenovo, mit der bereits Millionen von Geräten weltweit zuverlässig verwaltet werden, vereint dieses auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Modell Geräte, Services und Finanzierung in einer skalierbaren, abonnementbasierten Lösung. Jedes Gerät unterstützt vom ersten Tag an eine kreislauforientiertere, kosteneffiziente und nachhaltige IT-Strategie und erzielt in Wochen, nicht Monaten, einen messbaren ROI.

"Unternehmen überdenken, wie sie ihre IT verwalten nicht nur im Hinblick auf die Leistung, sondern auch im Hinblick auf den Sinn", so John Stamer, Vice President und General Manager, Global Product Services bei Lenovo. "TruScale DaaS for Sustainability spiegelt unsere Vision für die Zukunft der IT wider: standardmäßig kreislauffähig, intelligentes Design und ergebnisorientiert. Es handelt sich um eine intelligentere, widerstandsfähigere Möglichkeit, im gesamten Unternehmen Werte zu schaffen."

Förderung der Nachhaltigkeit durch Kreislauf-IT

Modulare Optionen in jeder Phase des Lebenszyklus eines Geräts tragen dazu bei, Emissionen zu reduzieren, Werte wiederherzustellen und den Elektroschrott zu verringern, einschließlich:

Carbon Impact Portal Echtzeit-Einblicke auf Geräteebene zur Unterstützung der ESG-Berichterstattung.

Echtzeit-Einblicke auf Geräteebene zur Unterstützung der ESG-Berichterstattung. Certified Refurbished Devices niedrigere Aktualisierungskosten und geringerer CO2-Fußabdruck.

niedrigere Aktualisierungskosten und geringerer CO2-Fußabdruck. CO2 Offset Services integrierte Kompensierung von Lebenszyklus-Emissionen mit verifizierten Klimaschutzmaßnahmen.

integrierte Kompensierung von Lebenszyklus-Emissionen mit verifizierten Klimaschutzmaßnahmen. Asset Recovery Services geschützte Außerbetriebnahme und Restwertrückgewinnung.

Laut McKinsey lassen sich bis zu 60 der Emissionen von Endverbrauchergeräten durch Strategien wie die Beschaffung von weniger Geräten pro Nutzer und die Verlängerung der Lebensdauer von Geräten reduzieren.4 Lenovo TruScale DaaS for Sustainability fördert diese Art von Auswirkungen durch das Angebot modularer Optionen zur Verlängerung der Lebensdauer von Geräten, zur Wiederaufbereitung von Hardware und zum Ausgleich von Emissionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

Nachgewiesene Vorteile

Auswirkung auf die Kosten: 57 der DaaS-Anwender berichten von niedrigeren Kosten pro Arbeitsplatz. 5 Lenovo-Kunden profitieren von einer TCO-Reduktion von 20 %. 2 Die Einsparungen bei der IT-Wartung variieren zwischen 10 und 40 %. 6

Energieeffizienz der Geräte: 100 der kommerziellen Notebooks und Desktops von Lenovo und 98 der Monitore sind ENERGY STAR®-zertifiziert. 7



Kundenergebnisse: Konkrete Erfolge in der Praxis

Die Coventry University Group ersetzte ihren in die Jahre gekommenen IT-Bestand durch Lenovo TruScale DaaS und kompensierte 223 Tonnen CO2 durch die im Rahmen ihrer TruScale DaaS-Lösung enthaltenen Lenovo CO2 Offset Services. Dank der Umstellung konnten 40 Stunden pro Woche an IT-Arbeit eingespart und die Bereitstellung von Geräten und der Service-Support in den globalen Fakultätsnetzwerken verbessert werden.

"Lenovo TruScale bietet uns die Skalierbarkeit und Flexibilität, die wir brauchen, um unseren Bestand an technischen Geräten effizient zu verwalten und unsere Ziele zur Senkung des CO2-Ausstoßes zu erreichen", so Ian Dunn, Provost der Coventry University Group. "Die Lösung entlastet unsere internen Teams, sodass wir uns voll und ganz darauf konzentrieren können, unseren Studenten ein herausragendes Erlebnis zu bieten."

Lesen Sie den kompletten Bericht Fallstudie

Ein intelligenterer Weg zu einer nachhaltigen IT

Lenovo TruScale DaaS for Sustainability schafft in fünf wichtigen Phasen des Gerätelebenszyklus einen ergebnisorientierten Mehrwert: Beraten, Implementieren, Unterstützen, Verwalten und Ausmustern und Erneuern. Durch diesen strukturierten Ansatz wird sichergestellt, dass IT-Verantwortliche an jedem Berührungspunkt sowohl die betriebliche Effizienz als auch die Umweltverantwortung im Blick haben können. KI-gesteuerte Tools wie der Lenovo Intelligent Sustainability Solutions Advisor LISSA und Care of One helfen dabei, nachhaltige Modernisierungsstrategien zu entwickeln und die Erfahrungen der Mitarbeiter zu verbessern.

"Nachhaltige IT sollte Werte schaffen, nicht Komplexität", so Rakshit Ghura, Vice President und General Manager, Digital Workplace Solutions bei Lenovo. "CIOs müssen immer häufiger sowohl die Unternehmensleistung steigern als auch Fortschritte bei der Nachhaltigkeit erzielen. Lenovo TruScale DaaS for Sustainability trägt genau dieser Anforderung Rechnung: mit einer datengesteuerten, kreislauforientierten IT, die die Entscheidungsfindung vereinfacht und vom ersten Tag an ROI generiert."

Erfahren Sie mehr über Lenovo TruScale DaaS for Sustainability und wie Sie Ihren Nachhaltigkeits-Stack aufbauen können.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen, das einen Umsatz in Höhe von 69 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, auf Platz 248 der Fortune Global 500 gelistet ist und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Lenovo verfolgt die ehrgeizige Vision, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen. Dabei baut das Unternehmen auf seinen Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller mit einem umfassenden Portfolio an KI-fähigen, KI-bereiten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, High Performance Computing und Software Defined Infrastructure), Software, Lösungen und Dienstleistungen auf. Die kontinuierlichen Investitionen von Lenovo in Innovationen, die die Welt verändern, schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für jeden, überall auf der Welt. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.lenovo.com. Lesen Sie außerdem die neuesten Nachrichten in unserem StoryHub.

