Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 5 août/August 2025) - KWG Resources Inc. has announced a name change to The Canadian Chrome Company Inc.

The shares will begin trading under the new name on August 7, 2025.

The symbols will remain the same.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on August 6, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

KWG Resources Inc. a annoncé un changement de nom pour The Canadian Chrome Company Inc.

Les actions commenceront à être négociés sous le nouveau nom le 7 août 2025.

Les symboles resteront les mêmes.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 6 août 2025. Les concessionnaires sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

New Security Name/Nouveau Nom de Sécurité: The Canadian Chrome Company Inc. - Subordinate Voting Shares Effective Date/ Date effective: Le 7 août/August 2025 Symbol/symbole: CACR NEW/NOUVEAU CUSIP: 134937 20 0 NEW/NOUVEAU ISIN: CA 134937 20 0 5 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 48277D601/CA48277D6019

New Security Name/Nouveau Nom de Sécurité: The Canadian Chrome Company Inc. - Multiple Voting Shares Effective Date/ Date effective: Le 7 août/August 2025 Symbol/symbole: CACR.A NEW/NOUVEAU CUSIP: 134937 10 1 NEW/NOUVEAU ISIN: CA 134937 10 1 5 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 48277D700/CA48277D7009

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)