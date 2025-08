NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Söder und Bürgergeld:

"Sein Vorstoß, allen Ukrainern statt Bürgergeld nur Asyl-Leistungen zu zahlen, findet einhelligen Beifall nur bei der AfD. Das Echo in der Koalition, die das bisher nur für neu Ankommende plant, ist kontrovers, auch in der CDU. Inhaltlich ist seine Forderung allenfalls auf den ersten Blick einleuchtend. (...) Aber er verschärft die Spannungen in der Koalition, die dringlichere Aufgaben hat. Was bezweckt er mit dem Manöver zum Start der Sommerpause?"/DP/jha