Sie hat 5,8 Millionen Kunden und ihren Hauptsitz in Berlin. Diese bedeutende Direktbank hat ab sofort keine eigenen Geldautomaten mehr im Angebot Die DKB betreibt seit dem 30. Juni 2025 keine eigenen Geldautomaten mehr. Alle 17 eigenen Geldautomaten bundesweit wurden dauerhaft außer Betrieb genommen und abgebaut. So kommen Kunden alternativ an Bargeld: Für Bargeldabhebungen können DKB-Kunden weiterhin weltweit an allen Geldautomaten mit Visa-Logo ...

