REFORMEN - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat massive Kritik am Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Rentenpaket geübt, das an diesem Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll. "Die Bundesregierung hat den Ernst der Lage offensichtlich immer noch nicht begriffen", sagte Grimm der Rheinischen Post. "Die aktuell von der Bundesregierung geplanten Reformen erreichen keine wesentlichen Verbesserungen mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Rentenversicherung oder verschlechtern die Situation sogar", sagte das Mitglied im Wirtschafts-Sachverständigenrat der Bundesregierung. "Insbesondere die Ausweitung der Mütterrente und die Haltelinie erhöhen die Ausgaben deutlich. Dies belastet den Bundeshaushalt und erhöht die Lohnnebenkosten", warnte Grimm. (Rheinische Post)

GASKRAFTWERKE - Die Bundesregierung scheint beim Thema Gaskraftwerke einen Durchbruch erzielt zu haben. Sie versucht, bei der EU Genehmigungen für den Bau und die finanzielle Unterstützung von neuen 20-Gigawatt-Gaskraftwerken in Deutschland zu bekommen. Nun äußerte sich Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche zu dem Thema. Am Montag sagte sie bei einem Termin in der Lausitz auf die Frage eines Reporters nach den Kraftwerken: "Wir konnten bislang signifikant mehr als die Hälfte verhandeln." Details sollen bald folgen. (Handelsblatt)

BERATER - Ehemalige Berater und Beraterinnen haben sich in den Führungsetagen der DAX-Konzerne nicht nur etabliert. Sie steigern ihren Einfluss in den Vorständen und Aufsichtsräten weiter systematisch. Das zeigen zwei für das Handelsblatt erstellte Studien der Universität Göttingen und des Handelsblatt Research Institute (HRI). Demnach hat in den Aufsichtsräten der 40 DAX-Konzerne inzwischen fast jeder dritte Kontrolleur einen Hintergrund bei einer Beratung. Und auch in den Vorständen dieser Konzerne sind ehemalige Berater und Beraterinnen inzwischen stark vertreten. Jeder fünfte DAX-Vorstand hat bei führenden Managementberatungen sowie Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften gelernt oder gearbeitet. (Handelsblatt)

