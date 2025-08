Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Personalie

Bellevue verstärkt Vertriebsteam in Deutschland



06.08.2025 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung vom 6. August 2025 Bellevue verstärkt Vertriebsteam in Deutschland Zur weiteren Stärkung des Deutschland-Geschäfts gewinnt Bellevue Asset Management mit Eylem Cetin-Hansmeyer eine erfahrene Vertriebsspezialistin. Sie hat ihre Tätigkeit zum 1. August 2025 aufgenommen und übernimmt die Verantwortung für den Vertrieb in Norddeutschland. Sie berichtet an Gökay Safak, Head of Sales Deutschland. Eylem Cetin-Hansmeyer verfügt über mehr als 20 Jahre fundierte Erfahrung in der Betreuung institutioneller und semi-institutioneller Kunden. Sie begann ihre Karriere bei der Deutschen Bank und AXA Investment Managers, wo sie sukzessive Verantwortung im Drittvertrieb übernahm. Im Anschluss war sie fast zehn Jahre bei Universal Investment tätig, wo sie maßgeblich zur Weiterentwicklung der Kundensegmente beitrug. Weitere Stationen führten sie zur Commerzbank und zuletzt zu Serafin Asset Management, wo sie als Director Sales Deutschland/Österreich tätig war. Cetin-Hansmeyer hat einen Abschluss in Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Finanz- und Personalmanagement von der Rheinischen Fachhochschule Köln. Gökay Safak erläutert: "Wir freuen uns sehr, mit Eylem eine engagierte Vertriebspersönlichkeit mit starkem Kundenfokus und umfassender Markterfahrung für Bellevue gewonnen zu haben. Sie wird eine zentrale Rolle dabei spielen, unsere Kundenbasis weiter auszubauen und unser Profil in der Region zu schärfen." Eylem Cetin-Hansmeyer kommentiert ihren Einstieg wie folgt: "Bellevue überzeugt durch eine klare Positionierung als spezialisierter Asset Manager mit tiefgreifender Expertise im Bereich Healthcare und europäischer Aktien, aber auch Multi-Asset-Strategien. In einem Umfeld, in dem Qualität und Spezialisierung zunehmend gefragt sind, sehe ich großes Potenzial, diese Stärken gezielt in den Dialog mit professionellen Investoren einzubringen." Kontakt

TE Communcations, Münchener Straße 9, 60329 Frankfurt am Main,

Birte Orth Freese, Tel. +49 151 42 50 68 93, bfr@te-communications.ch Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, 8001 Zürich,

Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 09, tch@bellevue.ch www.bellevue.ch Bellevue - Excellence in Specialty Investments Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 30. Juni 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 4.8 Mrd. Zusatzmaterial zur Meldung:



