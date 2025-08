EQS-Media / 06.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Schweizerischer Anlegerschutzverein (SASV): Update zur Meyer Burger Technology AG (MBT) MBT hat erneut Frist zur Einreichung des Jahresabschlusses verstreichen lassen

Aus US-Gerichtsdokumenten geht hervor, dass MBT bereits am 30.05.2025 in der Schweiz Antrag auf Nachlassstundung gestellt hat

Gläubiger der Wandelanleihen haben keinen Zahlungsaufschub für ausstehende Zinszahlungen mehr gewährt

Emittentin der Wandelanleihen, MBT Systems GmbH, hat bereits am 24.06.2025 Insolvenzantrag gestellt

Verkauf des Lagerbestandes in den USA zu niedrigen Werten: 9 MW sollen an einen Käufer für ca. EUR 1.1 Mio. (0.12 EUR/Watt) verkauft werden

Aktionäre müssen mit Totalverlust rechnen, aber auch Gläubigern drohen erhebliche Einbussen

Der Schweizerische Anlegerschutzverein (SASV) hat am 07.07.2025 angekündigt, eine Klage gegen die Meyer Burger Technology AG (MBT) und deren aktuelle und ehemalige Organe vorzubereiten.



Aufgrund der erneuten Verschiebung der Publikation des Jahresabschlusses 2024 auf ein unbestimmtes Datum durch MBT informiert der SASV über die neuesten Entwicklungen in der Causa MBT.



MBT hat laut US-Gerichtsdokumenten ( https://restructuring.ra.kroll.com/meyerburger/Home-DownloadPDF?id1=MzY4ODA3MA==&id2=-1 ) am 30.05.2025 einen Antrag auf Nachlassstundung in der Schweiz gestellt. Zuvor hatte bereits Ende April der von MBT gemeldete Kaufinteressent seinen Rückzug erklärt. Die Gläubiger der Wandelanleihen gewährten keinen weiteren Zahlungsaufschub der seit über einem Jahr fälligen Zinszahlungen. Die Emittentin dieser Wandelanleihen, die MBT Systems GmbH, stellte am 24.06.2025 einen Insolvenzantrag am Amtsgericht Chemnitz. MBT unterliess es ihre Aktionäre über diese Entwicklungen zu informieren. Auch entsprechende Anfragen von Aktionären lies MBT unbeantwortet.



Im Rahmen der Asset-Verwertung in den USA wurde bekannt ( https://restructuring.ra.kroll.com/meyerburger/Home-DownloadPDF?id1=MzgzMTMzNQ==&id2=-1 ), dass die unter Chapter 11 stehende US-Tochter von MBT bisher nur einen Käufer für 9 MW an Residential-Modulen zu einem Preis von EUR 1.1 Mio. finden konnte. Der Preis von 0.12 EUR/Watt liegt deutlich unter den bilanzierten Werten, obwohl in den USA aufgrund von Zöllen höhere Modulpreise erzielt werden können. Die weiteren 32 MW konnten bisher nicht veräussert werden und sollen Mitte August im Rahmen einer Auktion versteigert werden.



Die jüngsten Entwicklungen bestätigen, dass Aktionären der MBT ein Totalverlust droht. Aber auch Gläubiger der MBT und ihrer Tochtergesellschaften müssen bei ungesicherten Forderungen mit hohen Verlusten rechnen.



Der SASV beabsichtigt weiterhin, rechtlich gegen MBT sowie aktuelle und ehemalige Organe der Gesellschaft vorzugehen und wird dazu noch die weitere Entwicklung abwarten. Insbesondere der Jahresabschluss 2024 sowie das Urteil zum Antrag auf Nachlassstundung dürften weitere Anhaltpunkte liefern.



Geschädigte Aktionäre und Gläubiger können sich beim SASV über das folgende Formular registrieren, um zukünftig weitere Informationen zu erhalten.

Emittent/Herausgeber: Schweizerischer Anlegerschutzverein

Schlagwort(e): Unternehmen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.