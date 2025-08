Adhoc-MitteilunggemässArt.53KR

Baar, Schweiz, 6. August 2025





Erstes Halbjahr 2025 auf einen Blick:

Nettoumsatz von CHF 140,0 Mio. (H1/2024: CHF 142,1 Mio.) entspricht einem leichten Anstieg von 0,2% bei konstanten Wechselkursen und einem Rückgang von 1,5% bei aktuellen Währungskursen.

von CHF 140,0 Mio. (H1/2024: CHF 142,1 Mio.) entspricht einem leichten Anstieg von 0,2% bei konstanten Wechselkursen und einem Rückgang von 1,5% bei aktuellen Währungskursen. Auftragseingang von CHF 156,6 Mio. (H1/2024: CHF 166,1 Mio.) entspricht einem Rückgang von 4,2% bei konstanten Wechselkursen und einem Rückgang von 5,7% bei aktuellen Wechselkursen.

von CHF 156,6 Mio. (H1/2024: CHF 166,1 Mio.) entspricht einem Rückgang von 4,2% bei konstanten Wechselkursen und einem Rückgang von 5,7% bei aktuellen Wechselkursen. EBITDA stieg um CHF 1,6 Mio. auf CHF 12,1 Mio. (H1/2024: CHF 10,5 Mio.), die EBITDA-Marge stieg um 1,2 Prozentpunkte auf 8,6% (H1/2024: 7,4%).

stieg um CHF 1,6 Mio. auf CHF 12,1 Mio. (H1/2024: CHF 10,5 Mio.), die EBITDA-Marge stieg um 1,2 Prozentpunkte auf 8,6% (H1/2024: 7,4%). Konzerngewinn von CHF 2,2 Mio. (H1/2024: CHF 2,9 Mio.), beeinflusst durch überwiegend nicht realisierte Währungseffekte.

von CHF 2,2 Mio. (H1/2024: CHF 2,9 Mio.), beeinflusst durch überwiegend nicht realisierte Währungseffekte. Nettoliquidität von CHF 29,5 Mio. (H1/2024: CHF 16,5 Mio.), und eine solide Eigenkapitalquote von 37,9% (H1/2024: 36,7%).





Guidance für das Geschäftsjahr 2025: Ascom bestätigt ihre Guidance für das Gesamtjahr 2025 mit einem niedrigen einstelligen Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen und einer EBITDA-Marge von 9-10%.



Ascom Strategie 2025: Halbjahresmomentum und Ausblick

Ascoms Strategie und Transformationsprogramm bleiben unverändert und klar: einer der führenden Anbieter in der kritischen Kommunikation und Kollaboration im Gesundheitswesen und Unternehmenssektor zu sein.

Ascoms Hauptfokusbereiche und Fortschritte im ersten Halbjahr 2025 waren:

Das Portfolio wurde weiter gestrafft und die Containerisierung der Produkte abgeschlossen. Dies bildet die Grundlage für konvergente und cloudbasierte Plattformen in allen Segmenten und war eine bedeutende Investition von Ascom in den letzten drei Jahren, um den Kundennutzen und das Wachstum weiter zu steigern.

Weitere Massnahmen, um die operative Effizienz von Ascom durch einen Kostenoptimierungsplan zu steigern, wurden in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und im ersten Halbjahr 2025 umgesetzt.

Eine neue, schlankere Organisation mit stärkerem Kundenfokus und besserer Kosteneffizienz wurde eingeführt Die Anzahl der Regionen wurde von acht auf drei reduziert: Region Nord, Süd und USA & Kanada. Die Service-, Betriebs- und Lösungsteams wurden über die Regionen hinweg integriert, um besseres Wachstum und kostengünstigere Projektdurchführung zu ermöglichen.



Diese Änderungen sollen Ascom darin unterstützen:

Ihre Position in der kritischen Kommunikation und Kollaboration weiter zu stärken.

Wachstumschancen im Gesundheits- und Unternehmensmarkt mit Software-, Schwesternruf- und Mobilitätslösungen zu nutzen.

Jahr für Jahr eine kontinuierliche EBITDA-Steigerung zu erreichen.





Schlüsselmärkte im Einklang mit den Erwartungen

Die Regionen Nord und Süd erzielten im ersten Halbjahr 2025 Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen. Während die Region Nord im Vergleich zum Vorjahr stabil blieb, zeigte die Region Süd ein Umsatzwachstum (bei konstanten Wechselkursen), jedoch einen Rückgang der eingehenden Aufträge. Die aktuelle Marktunsicherheit in den USA und Kanada verzögerte Kundenentscheidungen und hatte negative Auswirkungen auf den Auftragseingang und die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2025, was durch die ungünstige Währungsentwicklung des USD im ersten Halbjahr weiter verschärft wurde. Das Book-to-Bill-Verhältnis bleibt bei gesunden 1,12. Der Auftragsbestand belief sich zum 30.06.2025 auf CHF 309,6 Mio. (30.06.2024: CHF 311,5 Mio.), ein Rückgang von CHF 1,9 Mio. oder 0,6%. Bei konstanten Wechselkursen stieg der Auftragsbestand um 3,7%.



Erhöhte EBITDA-Marge

Der Bruttogewinn im ersten Halbjahr 2025 belief sich auf CHF 67,2 Mio., und die Bruttomarge erreichte 48,0% (H1/2024: 47,3%). Das EBITDA belief sich auf CHF 12,1 Mio. mit einer EBITDA-Marge von 8,6%, ein Anstieg um 1,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr (H1/2024: CHF 10,5 Mio. mit einer Marge von 7,4%). Das EBIT lag bei CHF 5,0 Mio. (H1/2024: CHF 4,0 Mio.). Ascom schloss das erste Halbjahr 2025 mit einem Konzerngewinn von CHF 2,2 Mio. (H1/2024: CHF 2,9 Mio.) ab.



Solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 37,9%

Am 30. Juni 2025 beliefen sich die liquiden Mittel auf CHF 29,5 Mio. Ascom erwirtschaftete im ersten Halbjahr einen Free Cashflow von CHF 15,8 Mio. (H1/2024: CHF 2,1 Mio.). Die Cashflow-Entwicklung wurde durch höhere Mittelzuflüsse aus operativen Tätigkeiten und geringere Investitionen positiv beeinflusst. Zum 30. Juni 2025 betrug die Eigenkapitalquote solide 37,9% (H1/2024: 36,7%).



Aktienrückkaufprogramm

Um den Aktionärswert zu stärken und zum Zwecke der Kapitalherabsetzung hat Ascom ein Aktienrückkaufprogramm lanciert - bis zu maximal 3 Mio. Namensaktien und bis zu einem maximalen Rückkaufbetrag von CHF 15,0 Mio. Das Programm wurde erfolgreich gestartet. Das Aktienrückkaufprogramm soll im November 2026 abgeschlossen werden.



Guidance für das Geschäftsjahr 2025

Ascom bestätigt ihre Guidance für das Jahr 2025 mit einem niedrigen einstelligem Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen und einer EBITDA-Marge von 9-10%.



KENNZAHLEN HALBJAHR 2025

In CHF Mio., ausser %

H1/2025 H1/2024 Auftragseingang 156,6 166,1 Auftragsbestand (Ende Berichtszeitraum) 309,5 311,5 Nettoumsatz 140,0 142,1 Bruttogewinn 67,2 67,2 EBIT 5,0 4,0 EBIT-Margein % 3,6% 2,8% EBITDA1 12,1 10,5 EBITDA-Margein% 8,6% 7,4% Konzerngewinn 2,2 2,9 Mitarbeitende(FTE)per 30.06. 1'370 1'433

1 EBITDA, Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen, siehe auch Definition im Halbjahresbericht 2025 auf Seite 5.





Der Halbjahresbericht 2025 der Ascom-Gruppe und die dazugehörige Präsentation der Halbjahresergebnisse sind jetzt in englischer Sprache unter https://www.ascom.com/investors/reports-and-presentations/verfügbar.

Im Einklang mit unserem Engagement für Nachhaltigkeit werden sowohl der Halbjahresbericht 2025 als auch der Brief an die Aktionäre, der integraler Bestandteil des Berichts ist, allen Aktionären ausschliesslich in elektronischer Form über den oben genannten Link zur Verfügung gestellt.



Halbjahreskonferenz 2025/Webcast: Mittwoch, 6. August 2025, um 10:00 Uhr MESZ.

Die Konferenz kann sowohl per Live-Audio-Webcast verfolgt werden, mit synchronisierten Präsentationsfolien und einschließlich Fragen und Antworten, oder per Telefonkonferenz, bei der die Teilnehmer nach der Präsentation Fragen stellen können.





Live-Webcast:Link Live Audio Webcast

Einwahl-Telefonkonferenz:Link Telefonkonferenz





Anhang