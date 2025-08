© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Bernstein hat das Kursziel für Oracle angehoben. Laut Analyst Mark Moerdler könnte das Unternehmen zum viertgrößten Hyperscaler der Welt aufsteigen.Der US-Technologiekonzern Oracle steht nach Einschätzung der Investmentbank Bernstein am Beginn einer neuen Wachstumsära - getrieben durch die weltweite Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz und Cloud-Infrastruktur. Analyst Mark Moerdler bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktie und hebt das Kursziel deutlich von 269 auf 308 US-Dollar an. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von fast 22 Prozent - obwohl der Kurs seit Jahresbeginn bereits rund 51,5 Prozent zugelegt hat. "Oracle befindet sich in der Frühphase einer massiven …