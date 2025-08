Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -Führende dienstleistungsorientierte Börse expandiert nach Zug mit einem 8.000 Quadratmeter großen Flagship-Büro und Plänen für ein 100-köpfiges Team noch 2025.JuCoin (https://www.jucoin.com/en), die weltweit erste dienstleistungsorientierte Kryptowährungsbörse, gab heute die Einrichtung ihres europäischen Hauptsitzes in Baar im Kanton Zug bekannt und positioniert sich damit im Herzen des bekannten Crypto Valley der Schweiz. Die rund 8.000 Quadratmeter große Hauptniederlassung bietet Platz für über 400 Mitarbeitende und steht für JuCoins Engagement, den europäischen Markt mit maßgeschneiderten lokalen Lösungen zu bedienen.Strategische Führung für die europäische ExpansionDie europäische Niederlassung wird von Kenny Dan als Chief Executive Officer und Hugo Teo als Chief Operating Officer geleitet. Beide bringen umfangreiche Erfahrungen aus Führungspositionen im Bereich Fintech und Kryptowährungen mit. Kenny Dan verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Skalierung digitaler Asset-Plattformen in Asien und Europa, während Hugo Teo auf operative Exzellenz und grenzüberschreitendes Teammanagement spezialisiert ist."Die Schweiz ist mit ihrer klaren Regulierung und ihrem innovationsfreundlichen Umfeld die ideale Basis für unsere europäische Expansion", sagt Sammi Li, CEO von JuCoin Global. "Mit der Gründung unseres Hauptsitzes im Crypto Valley positionieren wir JuCoin neben den Pionieren, die diese Branche geprägt haben, und bauen gleichzeitig die Infrastruktur auf, um Millionen europäischer Nutzerinnen und Nutzer zu bedienen."Umfassender MarktansatzJuCoin Europe hat bereits ein lokales Team von neun Fachleuten zusammengestellt, darunter Chief Marketing Officer Ivan Gan, das sich mit Community Management, Kundensupport, Business Development und Marketing beschäftigt. Das Unternehmen plant, bis Ende 2025 auf etwa 100 Teammitglieder zu expandieren, wobei die Akquisition lokaler Talente im Vordergrund steht, um eine kulturelle Anpassung und eine effektive Marktdurchdringung sicherzustellen."Unser lokalisierter Ansatz bedeutet, dass wir Teams einstellen, die sowohl die lokalen Märkte als auch die globale Krypto-Dynamik verstehen", erklärt Hugo Teo, COO von JuCoin Europe. "Dies ermöglicht es uns, echtes Vertrauen und Relevanz in jedem europäischen Markt aufzubauen und gleichzeitig die serviceorientierten Standards von JuCoin beizubehalten."Einhaltung von Vorschriften und MarktzugangJuCoin bemüht sich aktiv um die MiCA-Lizenz (Markets in Crypto-Assets), um die vollständige Einhaltung der Vorschriften in der Europäischen Union sicherzustellen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Lizenzierungsprozess innerhalb von etwa drei Monaten abgeschlossen sein wird, wobei es seine Beziehungen zu Industriepartnern nutzt, die ähnliche Zulassungswege erfolgreich durchlaufen haben.Die MiCA-Lizenz wird es JuCoin ermöglichen, Nutzerinnen und Nutzer in der gesamten EU-Region legal an Bord zu nehmen und ihnen ein vollständig konformes und sicheres Handelserlebnis zu bieten, das die einzigartigen Funktionen der Plattform wie den Contract Guardian Plan zum Schutz vor Verlusten und die CeDeFi-Integration für einen nahtlosen Blockchain-Zugang umfasst.Informationen zu JuCoins europäischem BüroDie modernen Büroräume an der Oberneuhofstrasse 8 in 6340 Baar, bieten Arbeitsbereiche für die Zusammenarbeit, Büros für Führungskräfte, Konferenzräume und Veranstaltungsbereiche, die für das Tagesgeschäft und hochrangige Partnerschaften konzipiert wurden. Der Standort im Crypto Valley, der Heimat von Blockchain-Pionieren wie Ethereum und Bitcoin Suisse, bietet einen strategischen Zugang zum etablierten Fintech-Ökosystem der Region.Dienstleistungsorientierte Innovation für europäische Nutzerinnen und NutzerDie europäische Expansion von JuCoin bringt das umfassende Ökosystem des Unternehmens in die Region, einschließlich der JuChain (https://juchain.org/)Blockchain-Infrastruktur, der sozialen Plattform JuChat, der Unterhaltungsplattform JuGame und der Hardware-Integration JuOne. Die europäischen Nutzerinnen und Nutzer werden von Funktionen profitieren, die an herkömmlichen Börsen nicht verfügbar sind, darunter der Schutz vor Verlusten beim Kontrakthandel und der direkte Zugang zu dezentralisierten Finanzdienstleistungen über vertraute Schnittstellen.Die Expansion spiegelt die Entwicklung von JuCoin von einer regionalen Börse zu einem globalen Service-Ökosystem wider, das seine etablierte Präsenz in über 30 Ländern und seine Gemeinschaft von mehr als 12 Millionen Nutzerinnen und Nutzern weltweit nutzt.Aufbau der europäischen Krypto-Infrastruktur"Europa ist ein wichtiger Markt für die Einführung von Kryptowährungen, mit anspruchsvollen Nutzerinnen und Nutzern, die sowohl Innovation als auch regulatorische Sicherheit verlangen", sagte Kenny Dan, CEO von JuCoin Europe. "Mit unserem Schweizer Hauptsitz sind wir in der Lage, genau diese Kombination zu liefern, indem wir Vertrauen durch Compliance schaffen und gleichzeitig die Technologie voranbringen, die Kryptowährungen für jedermann zugänglich macht."Die europäische Niederlassung ist ein weiterer Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie von JuCoin, zu der auch die jüngsten Initiativen in der Region Taiwan und Vietnam sowie strategische Partnerschaften im asiatisch-pazifischen Raum gehören.Informationen zu JuCoinJuCoin wurde 2013 gegründet und 2024 umbenannt und ist die weltweit erste dienstleistungsorientierte Börse für Kryptowährungen. Das umfangreiche Ökosystem umfasst dieJuChain (https://www.juchain.org/en) Layer 1 Blockchain, dieJuChat (https://www.juchat.me/) soziale Plattform,JuGame (https://blog.jucoin.com/jugame-reimagining-the-play-to-earn-paradigm/) Unterhaltung,JuOne (https://www.juone.com/) Smartphones und dasJuCoin Labs (https://www.jucoinlabs.com/) Innovationszentrum, das über 50 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in mehr als 30 Ländern bedient.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2744201/JuCoin_Establishes_European_Headquarters_Switzerland_s_Crypto_Valley.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jucoin-grundet-europaischen-hauptsitz-im-schweizer-crypto-valley-302522838.htmlPressekontakt:Marketing@jucoin.comOriginal-Content von: JuCoin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102575/100933877