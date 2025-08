DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

ZALANDO

hat - noch ohne About You - im zweiten Quartal einstellige Wachstumsraten bei Umsatz und Bruttowarenvolumen sowie operativem Gewinn verzeichnet. Das Unternehmen hat sich nach dem Abschluss der Übernahme von About You höhere Ziele für das laufende Jahr gegeben und sieht jetzt zweistellige Wachstumsraten bei Bruttowarenvolumen (GMV) und Umsatz. Der operative Gewinn soll dagegen maximal leicht zulegen. Das GMV soll um 12 bis 15 statt 4 bis 9 Prozent auf 17,2 bis 17,6 Milliarden Euro steigen, der Umsatz um 14 bis 17 statt 4 bis 9 Prozent auf 12,1 bis 12,4 Milliarden Euro. Das EBIT wird bei 550 bis 600 statt 530 bis 590 Millionen Euro erwartet.

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24 GMV 4.058 +5% 4.082 +6% 3.864 Umsatz 2.835 +7% 2.822 +7% 2.643 EBIT bereinigt 186 +8% 183 +6% 172 EBIT-Marge bereinigt 6,5 -- 6,5 -- 6,5 Ergebnis nach Steuern 97 +1% 103 +7% 96 Ergebnis je Aktie 0,37 0% 0,40 +8% 0,37

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Umsatz Konzern 10.790 -3% 13 11.144 EBITDA bereinigt Konzern 1.872 -11% 13 2.111 Ergebnis nach Steuern/Dritten 67 -- 12 -34 Ergebnis je Aktie Core 0,76 -19% 13 0,94 Wechselkurs EUR/USD 1,13 +5% 7 1,08

FREENET

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Umsatz 621 +2% 11 607 EBITDA 131,6 +2,3% 11 128,7 EBITDA bereinigt 131,3 +2,0% 11 128,7 Freier Cashflow 76,4 -0,4% 9 76,7

SCHAEFFLER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24 Umsatz 5.994 +43% 8 4.191 EBIT bereinigt 227 +11% 8 204 EBIT-Marge bereinigt 3,8 -- 8 4,9 Freier Cashflow vor M&A 6 -92% 5 75

Weitere Termine:

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Ergebnis 2Q

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q

08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

12:30 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q

15:30 NL/Qiagen NV, Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1H

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang Juni saisonbereinigt PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm -EU 11:00 Einzelhandelsumsatz Juni Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 24.037,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 6.342,75 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 23.168,25 +0,2% Nikkei-225 (Tokio) 40.736,17 +0,5% Hang-Seng (Hongk.) 24.918,05 +0,1% Schanghai-Comp. 3.625,18 +0,2% Dienstag: DAX 23.846,07 +0,4% DAX-Future 23.940,00 +0,5% XDAX 23.873,90 +0,1% MDAX 30.824,66 +0,9% TecDAX 3.800,45 +0,7% SDAX 17.186,06 +0,6% Euro-Stoxx-50 5.249,59 +0,1% Stoxx-50 4.427,10 +0,2% Dow-Jones 44.111,74 -0,1% S&P-500 6.299,19 -0,5% Nasdaq Composite 20.916,55 -0,7%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Mittwoch trotz leichterer US-Vorgaben etwas höher erwartet. Konjunkturseitig sind laut dem Tageskalender kaum Impulse zu erwarten. Thema bleiben die Zölle. US-Präsident Trump drohte mit Zöllen von bis zu 250 Prozent auf die Einfuhr von Pharmaprodukten und auch mit höheren Zöllen auf Halbleiterimporte. Nachdem er zuletzt bereits von den Pharmaunternehmen niedrigere Medikamentenpreise gefordert hatte, könnten Pharmaaktien eher etwas hinterherhinken. Weiter steht die Berichtssaison im Fokus, die bisher überzeugt hat.

Rückblick: Gut behauptet - Die Erholung vom Rücksetzer am Freitag setzte sich verlangsamt fort. Leicht positiv bewerteten Marktteilnehmer die revidierten Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor aus Europa. Impulse bei den Einzelwerten lieferte die Berichtssaison. BP gewannen nach der Quartalszahlenvorlage 2,8 Prozent. Der bereinigte Gewinn überstieg mit 2,35 Milliarden Dollar den vom Konzern zusammengestellten Konsens von 1,82 Milliarden deutlich. Diageo legten nach solide ausgefallenen Geschäftszahlen um 4,6 Prozent zu. Smith & Nephew machten einen Satz um 15,3 Prozent. Neben über den Erwartungen ausgefallenen Zahlen des Medizintechniukunternehmens stützte ein Aktienrückkaufprogramm.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Infineon stiegen nach dem Quartalsbericht um 4,6 Prozent. Die DZ-Analysten sprachen von einer überraschend positiven Ergebnisentwicklung und einem insgesamt neutralen bis leicht positiven Impuls. DHL schlossen 0,6 Prozent im Minus, nachdem sie zunächst deutlich zugelegt hatten. Während der Umsatz die Erwartungen verfehlte, lagen die Gewinnkennziffern überwiegend über den Prognosen. Fresenius Medical Care gaben nach durchwachsen ausgefallenen Resultaten für das zweite Quartal um 1,8 Prozent nach. Bei Continental lag das operative Ergebnis nur dank des Sondereffekts der Abspaltung der Sparte Aumovio über der Erwartung. Der Kurs stieg um 0,4 Prozent. Fraport gewannen 5,3 Prozent. Zwar verfehlte der Nettogewinn die Erwartungen, operativ schlug der Flughafenbetreiber aber die Prognosen. Bei Hugo Boss sorgten besser als erwartet ausgefallene Gewinnkennziffern für ein Plus von 1,3 Prozent. Gerresheimer gewannen 4,9 Prozent. Hier sorgte für Bewertungsfantasie, dass das Unternehmen den Geschäftsbereich "Moulded Glass" abspalten und verkaufen will.

XETRA-NACHBÖRSE

Beiersdorf wurden bei Lang & Schwarz 1,9 Prozent niedriger getaxt. Der Konzern hatte am Abend das Umsatzziel für den Bereich Consumer für 2025 gesenkt. Zalando legten um 6,5 Prozent zu. Das Unternehmen erzielte - noch ohne About You - im zweiten Quartal einstellige Wachstumsraten bei Umsatz und Bruttowarenvolumen sowie operativem Gewinn. Zudem erhöhte Zalando die Ziele für das laufende Jahr. Qiagen übertraf mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen leicht und hob den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 an. Die Aktie zeigte sich wenig verändert. Cliq Digital wurden 10 Prozent nach unten genommen, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick kassiert hatte..

USA - AKTIEN

Leichter - Hatten am Montag noch Zinssenkungsspekulationen eine kräftige Erholung nach dem Freitagrücksetzer ausgelöst, sorgte tags darauf wieder das Zollthema für Zurückhaltung. Die USA stehen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump "sehr kurz" vor einem Handelsabkommen mit China. Andere Handelspartner erhielten allerdings Warnschüsse. Trump sagte, wenn die EU ihre Investitionszusagen nicht einhalte, werde sie mit Zöllen von 35 Prozent konfrontiert, statt der aktuell geltenden 15 Prozent. Daneben kündigte Trump an, dass die USA "innerhalb der nächsten Woche" Zölle auf Halbleiter- und Pharmaimporte erheben würden. Dazu sorgte ein schwächer als erwartet ausgefallener Einkaufsmanagerindex für Verkäufe. Bei den Einzelwerten gewannen Palantir nach überzeugenden Geschäftszahlen und einem erhöhten Ausblick 7,9 Prozent. Pfizer erhöhte nach Zuwächsen im zweiten Quartal die Gewinnprognose. Das wurde mit einem Plus von 5,1 Prozent honoriert.

USA - ANLEIHEN

Bei den Anleihen tat sich wenig. Die Zehnjahresrendite lag im späten US-Handel kaum verändert bei 4,20 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 08:30 % YTD EUR/USD 1,1579 +0,0% 1,1574 1,1566 +11,7% EUR/JPY 170,70 -0,1% 170,82 170,96 +4,5% EUR/CHF 0,9345 -0,0% 0,9346 0,9328 -0,4% EUR/GBP 0,8701 -0,0% 0,8703 0,8715 +5,2% USD/JPY 147,42 -0,1% 147,58 147,81 -6,5% GBP/USD 1,3307 +0,1% 1,3299 1,3272 +6,2% USD/CNY 7,1423 +0,0% 7,1390 7,1493 -0,9% USD/CNH 7,1930 +0,1% 7,1889 7,1810 -2,1% AUS/USD 0,6490 +0,3% 0,6470 0,6475 +4,5% Bitcoin/USD 113.896,90 +0,3% 113.607,80 114.268,50 +21,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

August 06, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.